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Ким Кардашьян показала фото в бикини в юности

Сегодня, 16:25
Светская львица Ким Кардашьян выложила в сеть архивные кадры своей юности.

Ким Кардашьян показала фото в бикини в юности
Подписчики Ким Кардашьян привыкли к обилию довольно откровенных кадров в её блоге, однако снимков звезды в подростковом возрасте, они, пожалуй, ещё не видели.

Ким Кардашьян показала фото в бикини в юности


Ким Кардашьян показала фото в бикини в юности


Ким Кардашьян показала фото в бикини в юности


Посмотрев на все эти редкие фотографии, поклонники Ким пришли к одному выводу - Кардашьян и без хирургического и косметического вмешательства выглядела очень мило и симпатично: "Зачем вообще нужно было улучшать внешность такой девушке?" - недоумевают пользователи сети.

Ким Кардашьян показала фото в бикини в юности


Ким Кардашьян показала фото в бикини в юности

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Ключевые слова: Ким Кардашьян

Количество просмотров: 1 430
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, popsugar.com

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