Ким Кардашьян показала фото в бикини в юности

Подписчики Ким Кардашьян привыкли к обилию довольно откровенных кадров в её блоге, однако снимков звезды в подростковом возрасте, они, пожалуй, ещё не видели.Посмотрев на все эти редкие фотографии, поклонники Ким пришли к одному выводу - Кардашьян и без хирургического и косметического вмешательства выглядела очень мило и симпатично: "Зачем вообще нужно было улучшать внешность такой девушке?" - недоумевают пользователи сети.