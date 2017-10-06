Посмотрев на все эти редкие фотографии, поклонники Ким пришли к одному выводу - Кардашьян и без хирургического и косметического вмешательства выглядела очень мило и симпатично: "Зачем вообще нужно было улучшать внешность такой девушке?" - недоумевают пользователи сети.
Ким Кардашьян показала фото в бикини в юности
Сегодня, 16:25
Светская львица Ким Кардашьян выложила в сеть архивные кадры своей юности.
Подписчики Ким Кардашьян привыкли к обилию довольно откровенных кадров в её блоге, однако снимков звезды в подростковом возрасте, они, пожалуй, ещё не видели.
Посмотрев на все эти редкие фотографии, поклонники Ким пришли к одному выводу - Кардашьян и без хирургического и косметического вмешательства выглядела очень мило и симпатично: "Зачем вообще нужно было улучшать внешность такой девушке?" - недоумевают пользователи сети.
Посмотрев на все эти редкие фотографии, поклонники Ким пришли к одному выводу - Кардашьян и без хирургического и косметического вмешательства выглядела очень мило и симпатично: "Зачем вообще нужно было улучшать внешность такой девушке?" - недоумевают пользователи сети.
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Ключевые слова: Ким Кардашьян
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Количество просмотров: 1 430
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, popsugar.com
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Автор фото: instagram, popsugar.com
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