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Модель и телеведущая Яна Захарова рассматривает предложение известного швейцарского бренда одежды

Сегодня, 18:23
Этот год Яна Захарова начала, с мощного рабочего марафона успев засветиться на всех знаковых светских мероприятиях, как в качестве гостьи, так и в рамках съёмки своей программы «StarReport».

Модель и телеведущая Яна Захарова рассматривает предложение известного швейцарского бренда одежды
Чего стоит только её появление на недавней Церемонии награждения премии Жара в Крокусе, когда она сразила наповал всех представителей мужской части нашего шоу бизнеса. Впрочем, к знакам внимания, Яне не привыкать и хотя это, конечно, приятно, но для неё сейчас главное учеба и все, что может помочь лучше раскрыть все свои таланты для успешной карьеры.

Модель и телеведущая Яна Захарова рассматривает предложение известного швейцарского бренда одежды


А буквально на днях Яна вернулась из европейского путешествия в местечко Вербье, которое считается тусовочной меккой для мировых знаменитостей. Сам принц Уильям и его лучший друг Гай Пелли в прошлом году наделали там много шума, отдыхая в компании моделей.

Модель и телеведущая Яна Захарова рассматривает предложение известного швейцарского бренда одежды


Но цель визита в Вербье у Яны была несколько иной. Конечно, она не отказала себе в удовольствии покататься на лыжах и пообщаться с мировыми знаменитостями, но главное, это переговоры с одним из швейцарских брендов одежды и аксессуаров, лицом, одной из коллекций которого, Яна может стать.

Модель и телеведущая Яна Захарова рассматривает предложение известного швейцарского бренда одежды

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Ключевые слова: Яна Захарова

Количество просмотров: 0
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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Модель и телеведущая Яна Захарова рассматривает предложение известного швейцарского бренда одежды Этот год Яна Захарова начала, с мощного рабочего марафона успев засветиться на всех знаковых светских мероприятиях, как в качестве гостьи, так и в рамках съёмки своей программы «StarReport».
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