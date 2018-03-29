Модель и телеведущая Яна Захарова рассматривает предложение известного швейцарского бренда одежды

А буквально на днях Яна вернулась из европейского путешествия в местечко Вербье, которое считается тусовочной меккой для мировых знаменитостей. Сам принц Уильям и его лучший друг Гай Пелли в прошлом году наделали там много шума, отдыхая в компании моделей.
Но цель визита в Вербье у Яны была несколько иной. Конечно, она не отказала себе в удовольствии покататься на лыжах и пообщаться с мировыми знаменитостями, но главное, это переговоры с одним из швейцарских брендов одежды и аксессуаров, лицом, одной из коллекций которого, Яна может стать.