Леонид Агутин публично признал свою алкогольную зависимость

Исполнитель заявил, что снимал стресс алкоголем, но мог остановить себя в любой момент. По словам Агутина, алкоголь не становился приградой для занятий музыкальным творчеством.«Когда я завязываю пить, мне самому с собой не скучно. Я довольно-таки самодостаточный человек и не думаю, как же мне провести время, как же дальше обойтись без стакана. Ужас меня не охватывает, есть много других занятий. А началось это все из-за того, что, когда я был молодой, на меня все навалилось, появилось внимание журналистов. Я что-то немного перепугался, был к этому не готов, и поэтому единственный способ защиты и обороны оставался – быть постоянно «под газом», поэтому мне удавалось быть артистом», - заявил Леонид.После случая в Америке Агутин перестал много пить, когда его с другом, подвыпившими, остановила полиция.