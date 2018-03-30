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Леонид Агутин публично признал свою алкогольную зависимость

Сегодня, 08:48
Популярный певец Леонид Агутин, который стал известным в 90-е годы, недавно сделал откровенное признание.

Леонид Агутин публично признал свою алкогольную зависимость
Исполнитель заявил, что снимал стресс алкоголем, но мог остановить себя в любой момент. По словам Агутина, алкоголь не становился приградой для занятий музыкальным творчеством.

Леонид Агутин публично признал свою алкогольную зависимость


«Когда я завязываю пить, мне самому с собой не скучно. Я довольно-таки самодостаточный человек и не думаю, как же мне провести время, как же дальше обойтись без стакана. Ужас меня не охватывает, есть много других занятий. А началось это все из-за того, что, когда я был молодой, на меня все навалилось, появилось внимание журналистов. Я что-то немного перепугался, был к этому не готов, и поэтому единственный способ защиты и обороны оставался – быть постоянно «под газом», поэтому мне удавалось быть артистом», - заявил Леонид.

После случая в Америке Агутин перестал много пить, когда его с другом, подвыпившими, остановила полиция.

Леонид Агутин публично признал свою алкогольную зависимость

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Ключевые слова: Леонид Агутин

Количество просмотров: 1 716
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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