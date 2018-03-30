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Кристина Орбакайте разместила ретро-снимок, поздравив Владимира Преснякова с юбилеем

Сегодня, 09:49
Вчера, 29 марта, поздравления с днем рождения принимал популярный певец Владимир Пресняков, которому исполнилось 50 лет.

Кристина Орбакайте разместила ретро-снимок, поздравив Владимира Преснякова с юбилеем
В микроблоге Кристины Орбакайте появилась фотография, на которой она запечатлена вместе с экс-супругом в молодости. В подписи исполнительница поздравила Преснякова с юбилеем.

Кристина Орбакайте разместила ретро-снимок, поздравив Владимира Преснякова с юбилеем


«С Днём Рождения, с Юбилеем @presnyakovvladimir У нас было прекрасное детство! Спасибо за песни и сына», — обратилась к бывшему мужу Орбакайте.

Стоит отметить, что артисты начали встречаться еще в 1987 году, и у них есть общий сын Никита.

Кристина Орбакайте разместила ретро-снимок, поздравив Владимира Преснякова с юбилеем

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Ключевые слова: Владимир Пресняков, Кристина Орбакайте

Количество просмотров: 2 340
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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