Кристина Орбакайте разместила ретро-снимок, поздравив Владимира Преснякова с юбилеем

В микроблоге Кристины Орбакайте появилась фотография, на которой она запечатлена вместе с экс-супругом в молодости. В подписи исполнительница поздравила Преснякова с юбилеем.«С Днём Рождения, с Юбилеем @presnyakovvladimir У нас было прекрасное детство! Спасибо за песни и сына», — обратилась к бывшему мужу Орбакайте.Стоит отметить, что артисты начали встречаться еще в 1987 году, и у них есть общий сын Никита.