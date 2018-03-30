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Зейн Малик не смог смириться с общением Джиджи Хадид с экс-бойфрендом

Сегодня, 09:59
Около месяца назад стало известно о расставании известной модели Джиджи Хадид и Зейна Малика, которые встречались два года.

Зейн Малик не смог смириться с общением Джиджи Хадид с экс-бойфрендом
Пара не стала распространяться о причинах разрыва, но оказалось, что Зейн ревновал ее к бывшему возлюбленному Льюису Хэмилтону. Они продолжили общаться даже после того, как Джиджи начала встречаться с Зейном.

Зейн Малик не смог смириться с общением Джиджи Хадид с экс-бойфрендом


«Зейна не устраивало, что у Джиджи и Льюиса якобы была история в прошлом, а теперь они еще и стали часто видеться. Это не могло не отразиться на их отношениях», — поведал инсайдер.

Джиджи и Льюис стали амбассадорами Tommy Hilfiger, что не устроило Зейна, но теперь же он сожалеет о своем решении расстаться.

Зейн Малик не смог смириться с общением Джиджи Хадид с экс-бойфрендом

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Ключевые слова: Джиджи Хадид, Зейн Малик

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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