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Ким Кардашьян шокировала поклонников своими подростковыми снимками

Вчера, 19:43
Поклонники Ким Кардашьян привыкли видеть ее в женственных образах, но оказалось, что она не всегда была такой.

Ким Кардашьян шокировала поклонников своими подростковыми снимками
На днях в микроблоге Ким появились ее подростковые снимки, которые сильно удивили ее подписчиков. Светская львица в юности носила объемные футболки, широкие джинсы и кеды, так что она была еще каким сорванцом.

Ким Кардашьян шокировала поклонников своими подростковыми снимками


Также на фотографиях можно заметить, что еще в 13 лет у Ким уже были выдающиеся формы, так что Кардашьян доказала, что фигура ей далась от природы.

Напомним, что знаменитость замужем за рэпером Канье Уэстом и воспитывает троих детей.

Ким Кардашьян шокировала поклонников своими подростковыми снимками

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Ключевые слова: Ким Кардашьян

Количество просмотров: 1 677
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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