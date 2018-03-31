Ким Кардашьян шокировала поклонников своими подростковыми снимками

Поклонники Ким Кардашьян привыкли видеть ее в женственных образах, но оказалось, что она не всегда была такой.

На днях в микроблоге Ким появились ее подростковые снимки, которые сильно удивили ее подписчиков. Светская львица в юности носила объемные футболки, широкие джинсы и кеды, так что она была еще каким сорванцом.Также на фотографиях можно заметить, что еще в 13 лет у Ким уже были выдающиеся формы, так что Кардашьян доказала, что фигура ей далась от природы.Напомним, что знаменитость замужем за рэпером Канье Уэстом и воспитывает троих детей.