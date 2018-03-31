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Алиса Вокс вспомнила, что Сергей Шнуров ее сексуально домогался

Вчера, 19:59
Певица Алиса Вокс прославилась благодаря участию в группе "Ленинград".

Алиса Вокс вспомнила, что Сергей Шнуров ее сексуально домогался
Недавно же исполнительница дала откровенное интервью, в ходе которого сделала неожиданное признание. По словам девушки, Сергей Шнуров часто позволял по отношению к ней недвусмысленные намеки.

Алиса Вокс вспомнила, что Сергей Шнуров ее сексуально домогался


«Определенный флер постоянного харрасмента, скабрезных шуточек в «Лениграде» был и есть после меня, я в этом уверена. От этого невозможно абстрагироваться. Очень сильно действует на нервы, когда, например, тебе звонит в номер директор группы и говорит: «Алис, тебя Серега ждет в своем номере – надень черное белье и поднимайся». И ты сидишь в своем номере и думаешь: «Это он так пошутил?». На этом я закончила свою работу в группе «Ленинград». Никогда не поймешь, где проходит грань дозволенности этих шуток», – вспоминает Алиса.

Напомним, что некоторое время назад Вокс рассказала о том, что Шнуров заставил ее оголиться во время одного из выступлений.

Алиса Вокс вспомнила, что Сергей Шнуров ее сексуально домогался

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Ключевые слова: Алиса Вокс, Сергей Шнуров

Количество просмотров: 2 236
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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