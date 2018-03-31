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Екатерина Стриженова смогла сохранить свой брак, смирившись с недостатками мужа

Вчера, 20:15
Известная телеведущая Екатерина Стриженова на протяжении многих лет счастлива в браке со своим мужем Александром.

Екатерина Стриженова смогла сохранить свой брак, смирившись с недостатками мужа
Супруги по праву считаются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Екатерина признается, что ради сохранения брака приходится мирится со многими недостатками мужа.

Екатерина Стриженова смогла сохранить свой брак, смирившись с недостатками мужа


«Иногда люди расстаются – эмоциональный кризис случился, усталость накопилась – и потом не помнят, почему они развелись. Может быть, это была ерунда, может, ее раздражало, что муж не заправляет кровать. У меня муж никогда не заправляет за собой кровать. И не будет. Поэтому я с этим смирилась. Он не моет никогда за собой посуду и не убирает за собой тарелку. Говорит, если есть посудомоечная машина, то это все решает. И у меня к нему нет вопросов. Я никогда мужу не говорю, что в посудомойку тоже надо загрузить посуду и вытащить ее. Саша, где снял свою одежду, там и оставил. И я такая же. Потом ходим, собираем вещи по всей квартире. Надо знать особенности друг друга, это очень облегчает жизнь», - заявила телеведущая.

Напомним, осенью прошлого года супруги отметили 30-ю годовщину своей свадьбы.

Екатерина Стриженова смогла сохранить свой брак, смирившись с недостатками мужа

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Ключевые слова: Екатерина Стриженова

Количество просмотров: 7 735
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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