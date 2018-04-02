Елена Галицына чуть не лишилась ноги во время фотосессии в Таиланде

Елена Галицына забирается на живописную скалу и начинает позировать. Ничто не предвещает беды... Но уже в следующую секунду гигантская волна сбрасывает Елену в океан и с нечеловеческой силой бросает на скалу.
Итог - рассечение сухожилий на левой ноге, неудачная операция, реальный риск для жизни...
"Врач, взявшийся за устранение последствий неудачной операции, был в полном шоке. Он сказал, что за всю свою двадцатилетнюю практику сталкивается с подобным впервые. Вместо гарантированной закупорки вен и самых неутешительных прогнозов с риском летального исхода - новообразовавшийся пучок вен, благодаря которому не случилось страшного. "Такого просто не может быть!" - сказал он тогда."
- рассказывала Елена .
Сама Елена Галицына почти уверена - всему виной влюбленность и страсть, которые двигали ею в тот момент, и которые помогли справиться с трудностями впоследствии.
"Состояние влюбленности - прекрасное и опасное одновременно! Мне тогда так сильно хотелось показать себя с самой лучшей стороны и очаровать, что инстинкт самосохранения просто отключился. Думая об этом сейчас, я внутренне содрогаюсь, ведь все могло сложиться гораздо печальнее... Но та же самая страсть, которая привела меня на те злополучные скалы, помогла выкарабкаться и со всем справиться, ведь в такие моменты активируются внутренние ресурсы, о которых раньше и не догадывался!".
Год назад врачи обещали Елене Галицыной инвалидность и ограниченную мобильность. Сегодня - ежедневные занятия боксом и фитнесом, работа в собственной фотостудии, множество заказов на создание рекламы и регулярные фотосессии.
Результат одной из них - обложка апрельского выпуска журнала Touch, в большом интервью для которого Елена делится секретами своей красоты и рассуждает о жизни. "Просто я такой механизм с заложенной от рождения внутри программой, которая не позволяет мне останавливаться и жалеть себя. Слишком много дел, чтобы обращать внимание на неприятности!",
- говорит Елена Галицына.