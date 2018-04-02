Елена Галицына чуть не лишилась ноги во время фотосессии в Таиланде

В данный момент Елена Галицына возвращается в большой шоу-бизнес после вынужденного годичного перерыва. И, учитывая вполне вероятный исход этих экстремальных увлечений, можно сказать, что все обошлось. Весна 2017-го. Очередная фотосессия для обложки глянца на экзотическом пляже в Таиланде.Елена Галицына забирается на живописную скалу и начинает позировать. Ничто не предвещает беды... Но уже в следующую секунду гигантская волна сбрасывает Елену в океан и с нечеловеческой силой бросает на скалу.Итог - рассечение сухожилий на левой ноге, неудачная операция, реальный риск для жизни..."Врач, взявшийся за устранение последствий неудачной операции, был в полном шоке. Он сказал, что за всю свою двадцатилетнюю практику сталкивается с подобным впервые. Вместо гарантированной закупорки вен и самых неутешительных прогнозов с риском летального исхода - новообразовавшийся пучок вен, благодаря которому не случилось страшного. "Такого просто не может быть!" - сказал он тогда."- рассказывала Елена .Сама Елена Галицына почти уверена - всему виной влюбленность и страсть, которые двигали ею в тот момент, и которые помогли справиться с трудностями впоследствии."Состояние влюбленности - прекрасное и опасное одновременно! Мне тогда так сильно хотелось показать себя с самой лучшей стороны и очаровать, что инстинкт самосохранения просто отключился. Думая об этом сейчас, я внутренне содрогаюсь, ведь все могло сложиться гораздо печальнее... Но та же самая страсть, которая привела меня на те злополучные скалы, помогла выкарабкаться и со всем справиться, ведь в такие моменты активируются внутренние ресурсы, о которых раньше и не догадывался!".Год назад врачи обещали Елене Галицыной инвалидность и ограниченную мобильность. Сегодня - ежедневные занятия боксом и фитнесом, работа в собственной фотостудии, множество заказов на создание рекламы и регулярные фотосессии.Результат одной из них - обложка апрельского выпуска журнала Touch, в большом интервью для которого Елена делится секретами своей красоты и рассуждает о жизни. "Просто я такой механизм с заложенной от рождения внутри программой, которая не позволяет мне останавливаться и жалеть себя. Слишком много дел, чтобы обращать внимание на неприятности!",- говорит Елена Галицына.