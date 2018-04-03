Эвелина Бледанс поведала о своих сексуальных увлечениях

Недавно же Эвелина призналась, что иногда ходит в стриптиз-клубы, несмотря на то, что находится в отношениях с бизнесменом Сергеем Демчевым. Но она старается не распространяться о своем новом избраннике«Я заглядываюсь на молодых, а сплю со старыми. На самом деле даже в постели ты должна понимать, что не просто спишь со станком, который трудится. Этот станок должен еще и уметь разговаривать, поддержать беседу. С мужчиной хочется сходить на какой-то спектакль, посмотреть фильм и потом его обсудить, а не просто тупо спать. Я поэтому и пошла на мужской стриптиз, чтобы в очередной раз понять, что это не мое. То есть мальчики там красивые, они так ластятся все, готовы продолжить отношения бесплатно за пределами клуба. Но это все равно неинтересно», - заявила Эвелина.Напомним, что в эти выходные Бледанс воссоединилась с экс-супругом, но только ради сына, который отмечал шестилетие.