Кто казнил порно актрису Киру Квин

Ада Махачева родом из Дагестанского села и, естественно, что сниматься в порно в Дагестане Ада не могла и перебралась в Питер.Вот только, Ада имела неосторожность отправиться на знаменитый порно-кастинг под своим именем и с тех пор она стала мишенью для земляков дагестанцев. От неё отказались даже родители, так что угрозы смерти выглядели вполне реальными.Ада взяла псевдоним Кира Queen, но её нашли и разгромили квартиру. Потом Махачева обосновалась в Будапеште, но и там угрозы поступали постоянно. Её обвиняли в осквернении ислама, а она утверждала, что атеистка и это её жизнь.Тогда Кира Queen рассказывала это даже с некоторым юмором, но сейчас в сети появилось виде, где связанная девушка лежит на земле, а в неё стреляют.Ролик озаглавлен, как «Казнь», но, судя по всему, это лишь инсценировка, где земляки, таким образом, пытаются запугать её.