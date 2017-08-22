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Кто казнил порно актрису Киру Квин

Вчера, 11:20
Еще в марте месяце Ада Махачаева, работающая в порно-индустрии под именем Кира Queen рассказывала, что её преследуют и засыпают угрозами.

Кто казнил порно актрису Киру Квин
Ада Махачева родом из Дагестанского села и, естественно, что сниматься в порно в Дагестане Ада не могла и перебралась в Питер.

Вот только, Ада имела неосторожность отправиться на знаменитый порно-кастинг под своим именем и с тех пор она стала мишенью для земляков дагестанцев. От неё отказались даже родители, так что угрозы смерти выглядели вполне реальными.

Кто казнил порно актрису Киру Квин


Ада взяла псевдоним Кира Queen, но её нашли и разгромили квартиру. Потом Махачева обосновалась в Будапеште, но и там угрозы поступали постоянно. Её обвиняли в осквернении ислама, а она утверждала, что атеистка и это её жизнь.

Кто казнил порно актрису Киру Квин


Тогда Кира Queen рассказывала это даже с некоторым юмором, но сейчас в сети появилось виде, где связанная девушка лежит на земле, а в неё стреляют.

Ролик озаглавлен, как «Казнь», но, судя по всему, это лишь инсценировка, где земляки, таким образом, пытаются запугать её.

Кто казнил порно актрису Киру Квин

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Ключевые слова: Кира Queen

Количество просмотров: 5 434
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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