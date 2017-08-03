Почему Максим Фадеев отказался от дружбы с Димой Биланом

В свое время, Настасья Самбурская утверждала, что Максим Фадеев мстит ей за то, что она не захотела участвовать в одном из его проектов, экс-солистка группы «Серебро» Елена Темникова уверяет, что тот до сих пор не может ей простить уход из коллектива и, как может, портит ей жизнь, а теперь и Дима Билан заговорил о непорядочности продюсера.

Оказывается Билан, он обратился к Максиму через социальную сеть с просьбой помочь решить проблемку с авторскими правами на его ранние треки, но продюсер повел себя очень странно. Фадеев не только не ответил Билану, но и заблокировал его в списке своих контактов.В ответ на все это, Дима написал: « Жаль, что на деле всё не так... искренне, как хотелось верить. Эх...»И, действительно, поведение более чем странное. Если Фадеев не хотел решать эти вопросы, то мог бы сослаться на то, что не обратил внимание на сообщение в череде прочих. Но он же просто отписался от Билана. Видимо, по мнению Фадеева, Билан не стоит того, что бы с ним что-то обсуждать.