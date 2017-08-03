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Почему Максим Фадеев отказался от дружбы с Димой Биланом

Сегодня, 07:19
В свое время, Настасья Самбурская утверждала, что Максим Фадеев мстит ей за то, что она не захотела участвовать в одном из его проектов, экс-солистка группы «Серебро» Елена Темникова уверяет, что тот до сих пор не может ей простить уход из коллектива и, как может, портит ей жизнь, а теперь и Дима Билан заговорил о непорядочности продюсера.

Почему Максим Фадеев отказался от дружбы с Димой Биланом
Оказывается Билан, он обратился к Максиму через социальную сеть с просьбой помочь решить проблемку с авторскими правами на его ранние треки, но продюсер повел себя очень странно. Фадеев не только не ответил Билану, но и заблокировал его в списке своих контактов.
В ответ на все это, Дима написал: « Жаль, что на деле всё не так... искренне, как хотелось верить. Эх...»

Почему Максим Фадеев отказался от дружбы с Димой Биланом


И, действительно, поведение более чем странное. Если Фадеев не хотел решать эти вопросы, то мог бы сослаться на то, что не обратил внимание на сообщение в череде прочих. Но он же просто отписался от Билана. Видимо, по мнению Фадеева, Билан не стоит того, что бы с ним что-то обсуждать.

Почему Максим Фадеев отказался от дружбы с Димой Биланом

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Ключевые слова: Максим Фадеев, Дима Билан, Елена Темникова, Настасья Самбурская

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Автор: Lili

Автор фото: instagram

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