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Фотоюмор: 26 причин для мужчин любить лето ещё больше

Сегодня, 00:08
По статистике, 85% мужчин предпочитаю видеть на девушках юбочки. После просмотра нашей подборки, становится понятно, что "сильной" половине человечества интересны не только длинные (и не очень) ножки, но и кое-что ещё.

Фотоюмор: 26 причин для мужчин любить лето ещё больше
Наконец, наступило лето. А это значит, что уже сейчас в любом общественном транспорте, да и просто на улице можно встретить вот такую красоту.

Фотоюмор: 26 причин для мужчин любить лето ещё больше


Лёгкое дуновение ветерка, и мужчины теряют голову от происходящего вокруг.

Фотоюмор: 26 причин для мужчин любить лето ещё больше


Пока фотографий нынешнего года совсем немного.

Фотоюмор: 26 причин для мужчин любить лето ещё больше


Да и девушки, что уж скрывать, стали скромнее, а юбки длиннее и облегающие. Поэтому предлагаем Вам вспомнить, как это было несколько лет тому назад.

Посмотреть остальные фото можно, нажимая на странички внизу. Приятного просмотра : )

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Ключевые слова: фотоюмор

Количество просмотров: 177 047
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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