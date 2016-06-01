Фотоюмор: 26 причин для мужчин любить лето ещё больше

По статистике, 85% мужчин предпочитаю видеть на девушках юбочки. После просмотра нашей подборки, становится понятно, что "сильной" половине человечества интересны не только длинные (и не очень) ножки, но и кое-что ещё.

Наконец, наступило лето. А это значит, что уже сейчас в любом общественном транспорте, да и просто на улице можно встретить вот такую красоту.Лёгкое дуновение ветерка, и мужчины теряют голову от происходящего вокруг.Пока фотографий нынешнего года совсем немного.Да и девушки, что уж скрывать, стали скромнее, а юбки длиннее и облегающие. Поэтому предлагаем Вам вспомнить, как это было несколько лет тому назад.Посмотреть остальные фото можно, нажимая на странички внизу. Приятного просмотра : )