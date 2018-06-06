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Ольга Бузова высказала претензии Роману Гриценко из-за его тайных свиданий

Сегодня, 11:37
Ольга Бузова не только строит успешную музыкальную карьеру, но и помогает участникам телепроекта "Дом-2" строить любовь.

Ольга Бузова высказала претензии Роману Гриценко из-за его тайных свиданий
Один из участников реалити-шоу Роман Гриценко пытается добиться расположения Ольги, но она отвечает ему отказом. Недавно же молодой человек решился поцеловать Бузову на лобном месте, а потом отправился на тайное свидание с экс-участницей Ириной Пинчук, что вызвало возмущение Бузовой.

Ольга Бузова высказала претензии Роману Гриценко из-за его тайных свиданий


«Ты считаешь это нормально, что ты целуешь меня на лобном месте, делаешь комплименты, а потом даришь Ире цветы и ходишь с ней на свидания. Уже все обсуждают ваши тайные встречи за периметром. Ходят слухи, что ты хочешь пригласить ее на проект, что вы уже ночи вместе проводите. Зачем же ты тогда приглашаешь меня в кино, берешь на руки? Ире наверняка будет неприятно наблюдать за этим», - ответила Ольга.

Но Роман стал опровергать любые обвинения в свой адрес, заявляя, что его с Ириной никакие отношения не связывают, а нравится ему лишь Ольга.

Ольга Бузова высказала претензии Роману Гриценко из-за его тайных свиданий

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Ключевые слова: Ольга Бузова, Роман Гриценко, Дом-2

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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