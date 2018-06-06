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Оксана Самойлова обманывает своих покупательниц

Сегодня, 11:45
Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова является активным пользователем Сети, она успевает не только воспитывать трех дочерей, но и вести свой бизнес.

Оксана Самойлова обманывает своих покупательниц
У Оксаны есть интернет-магазин, и недавно покупательницы решили подать на Самойлову в суд. Они заявляют, что до сих пор не получили свои товары, за которые уже давно внесли оплату.

Оксана Самойлова обманывает своих покупательниц


«Собираем людей, которых обманули. Готовимся к суду», «Мой заказ так и не обработали. Сегодня прислали уведомление, что заказ отменен клиентом, хотя я ничего не отменяла. Прислали в итоге заявление на возврат, ничего не понимаю», «А может это обман? Деньги с карт они списывают, а заказы никому не высылают», - пишут возмущенные покупательницы.

Долгое время администрация интернет-магазина никак не реагировала на комментарии своих клиентов, и лишь недавно они ответили, что причиной задержек стал большой наплыв заказов, с которыми они не справляются, и обещали в скором времени все заказы отправить.

Оксана Самойлова обманывает своих покупательниц

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Ключевые слова: Оксана Самойлова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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