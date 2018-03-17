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Бывшая солистка «Ленинграда» нашла работу в цирке

Вчера, 15:53
Неожиданно покинувшая группу "Ленинград" певица Алиса Вокс теперь будет работать в цирке.

Бывшая солистка «Ленинграда» нашла работу в цирке
Голос одного из главных хитов "Ленинграда", песни "Экспонат" Алиса Вокс покинула коллектив в 2016 году, проработав там четыре года. Различные издания писали множество догадок об истинной причине ухода успешной солистки, однако официальная версия так и не была названа. Чуть позже сама Алиса призналась в том, что пережила домогательства со стороны Сергея Шнурова - возможно, именно это и послужило толчком к решению оставить группу.

Бывшая солистка «Ленинграда» нашла работу в цирке


Бывшая солистка «Ленинграда» нашла работу в цирке


Как бы то ни было, теперь Вокс будет звездой цирка - она заключила контракт с Большим Московским цирком на Проспекте Вернадского и станет участницей спектакля «Эпицентр мира». По договору Алиса исполнит музыкальные партии в 58 спектаклях.

Бывшая солистка «Ленинграда» нашла работу в цирке

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Ключевые слова: Алиса Вокс, Сергей Шнуров

Количество просмотров: 3 939
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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