Бывшая солистка «Ленинграда» нашла работу в цирке

Голос одного из главных хитов "Ленинграда", песни "Экспонат" Алиса Вокс покинула коллектив в 2016 году, проработав там четыре года. Различные издания писали множество догадок об истинной причине ухода успешной солистки, однако официальная версия так и не была названа. Чуть позже сама Алиса призналась в том, что пережила домогательства со стороны Сергея Шнурова - возможно, именно это и послужило толчком к решению оставить группу.Как бы то ни было, теперь Вокс будет звездой цирка - она заключила контракт с Большим Московским цирком на Проспекте Вернадского и станет участницей спектакля «Эпицентр мира». По договору Алиса исполнит музыкальные партии в 58 спектаклях.