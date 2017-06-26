Свадебным подарком стал старинный особняк York Cottage - он является одним из исторических памятников графства Норфолк, построен в XIX веке, площадь вместе с прилегающим парком составляет более 8 тысяч гектаров. Напомним, что герцогиня Кэтрин и принц Уильям также получили в подарок на свадьбу большой особняк.
Меган Маркл и принц Гарри получили роскошный подарок от королевы Елизаветы II
Вчера, 16:18
Стало известно, какой именно свадебный подарок получили от королевы принц Гарри и Меган Маркл.
Торжественная свадебная церемония в королевской семье состоялась несколько недель назад - позже стало известно, что в качестве места для медового месяца молодожены выбрали один из курортов в горах Канады. Теперь же выяснилось, что подарила любимому внуку Гарри и его новоиспеченной супруге Меган королева Елизавета II.
Свадебным подарком стал старинный особняк York Cottage - он является одним из исторических памятников графства Норфолк, построен в XIX веке, площадь вместе с прилегающим парком составляет более 8 тысяч гектаров. Напомним, что герцогиня Кэтрин и принц Уильям также получили в подарок на свадьбу большой особняк.
Свадебным подарком стал старинный особняк York Cottage - он является одним из исторических памятников графства Норфолк, построен в XIX веке, площадь вместе с прилегающим парком составляет более 8 тысяч гектаров. Напомним, что герцогиня Кэтрин и принц Уильям также получили в подарок на свадьбу большой особняк.
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Ключевые слова: Меган Маркл, принц Гарри
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Количество просмотров: 1 820
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: pagesix.com, people.com, abcnews.go.com, dailymail.com
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Автор фото: pagesix.com, people.com, abcnews.go.com, dailymail.com
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