Меган Маркл и принц Гарри получили роскошный подарок от королевы Елизаветы II

Торжественная свадебная церемония в королевской семье состоялась несколько недель назад - позже стало известно, что в качестве места для медового месяца молодожены выбрали один из курортов в горах Канады. Теперь же выяснилось, что подарила любимому внуку Гарри и его новоиспеченной супруге Меган королева Елизавета II.Свадебным подарком стал старинный особняк York Cottage - он является одним из исторических памятников графства Норфолк, построен в XIX веке, площадь вместе с прилегающим парком составляет более 8 тысяч гектаров. Напомним, что герцогиня Кэтрин и принц Уильям также получили в подарок на свадьбу большой особняк.