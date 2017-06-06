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Мелания Трамп впервые вышла в свет после операции

Вчера, 17:00
Супруга президента США Дональда Трампа Мелания появилась на публике после длительного перерыва.

Мелания Трамп впервые вышла в свет после операции
Ранее мы уже сообщали, что 48-летняя Мелания перенесла операцию на почках - ей удалили доброкачественную опухоль. В общей сложности супруга президента отсутствовала в светской жизни чуть больше месяца, и западные издания уже начали беспокоиться о здоровье первой леди.

Мелания Трамп впервые вышла в свет после операции


Но накануне Мелания вместе c супругом посетила федеральное агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях, где приняла участие в обсуждении сезона ураганов. Присутствующие на заседании отметили, что Мелания прекрасно выглядела и, вероятно, уже полностью восстановилась после проведенного хирургического вмешательства.

Мелания Трамп впервые вышла в свет после операции


Мелания Трамп впервые вышла в свет после операции

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Ключевые слова: Мелания Трамп, Дональд Трамп

Количество просмотров: 3 731
Автор: Katarina

Автор фото: usmagazine.com, zig.com, hollywoodlife.com, nbcnews.com

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