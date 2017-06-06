Но накануне Мелания вместе c супругом посетила федеральное агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях, где приняла участие в обсуждении сезона ураганов. Присутствующие на заседании отметили, что Мелания прекрасно выглядела и, вероятно, уже полностью восстановилась после проведенного хирургического вмешательства.
Мелания Трамп впервые вышла в свет после операции
Вчера, 17:00
Супруга президента США Дональда Трампа Мелания появилась на публике после длительного перерыва.
Ранее мы уже сообщали, что 48-летняя Мелания перенесла операцию на почках - ей удалили доброкачественную опухоль. В общей сложности супруга президента отсутствовала в светской жизни чуть больше месяца, и западные издания уже начали беспокоиться о здоровье первой леди.
Но накануне Мелания вместе c супругом посетила федеральное агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях, где приняла участие в обсуждении сезона ураганов. Присутствующие на заседании отметили, что Мелания прекрасно выглядела и, вероятно, уже полностью восстановилась после проведенного хирургического вмешательства.
Но накануне Мелания вместе c супругом посетила федеральное агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях, где приняла участие в обсуждении сезона ураганов. Присутствующие на заседании отметили, что Мелания прекрасно выглядела и, вероятно, уже полностью восстановилась после проведенного хирургического вмешательства.
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Ключевые слова: Мелания Трамп, Дональд Трамп
Количество просмотров: 3 731
Количество просмотров: 3 731
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: usmagazine.com, zig.com, hollywoodlife.com, nbcnews.com
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Автор фото: usmagazine.com, zig.com, hollywoodlife.com, nbcnews.com
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