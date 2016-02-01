Долгожданный фильм Кирилла Серебренникова «Лето» вышел в прокат

Сегодня в российский прокат вышла новая работа режиссера Кирилла Серебренникова "Лето". Напомним, что прямо во время съемок фильма в Санкт-Петербурге Серебренников был задержан и до сих пор находится под домашним арестом. Однако на премьере ленты, состоявшейся в "Гоголь-центре", режиссер всё-таки присутствовал - он обратился к гостям в аудиозаписи."Лето" повествует о первых шагах легендарного певца Виктора Цоя (Тео Ю) на пути к всенародной славе, и, конечно, о его друзьях по знаменитому Ленинградскому рок-клубу - фронтмене группы "Зоопарк" Майке Науменко (Рома Зверь) и его супруге Наталье (Ирина Старшенбаум), по мотивам личных дневников которой и был написан сценарий. Уже с первых минут черно-белый фильм погружает зрителей в неповторимую атмосферу 80-х годов: Ленинград, лето, дружба, любовь, бесконечное творчество и внутренняя свобода несмотря на все запреты власти. История, которая будет актуальна всегда, потому как люди, во что бы то ни стало стремящиеся к своей мечте и выходящие за рамки обыденности, будут во все времена.Особую динамику и без того совсем не скучной черно-белой картинке придают яркие анимированные вставки, а потрясающая музыка, подобранная для саундтрека, не оставит никаких шансов оторваться от того, что происходит на экране. Лента уже удостоилась награды за лучшую музыку на прошедшем Каннском кинофестивале. В фильме использованы ранние песни самого Виктора Цоя, творения Майка Науменко и, конечно, нетленные западные хиты, которые вдохновляли музыкантов на собственные шедевры.Идеальный кастинг актеров позволил сделать "Лето" настолько живым и органичным, что фильм превосходит даже самые смелые ожидания, вызывает искренние эмоции и оставляет приятное ностальгическое послевкусие. Вам непременно захочется послушать группы "Кино", "Зоопарк" и многих других и именно такое желание делает фильм настоящим шедевром, искусством с большой буквы.Тео Ю, Ирина Старшенбаум, Рома Зверь на премьере "Лета"Лия АхеджаковаПродюсер фильма Илья Стюарт и Светлана УстиноваМихаил ЕфремовАлексей УчительВалерий ТодоровскийАндрей ЗвягинцевНадежда МихалковаЕлена Лядова и Владимир ВдовиченковЧулпан ХаматоваМарина АлександроваСветлана ХодченковаАлександр Петров