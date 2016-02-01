Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Долгожданный фильм Кирилла Серебренникова «Лето» вышел в прокат

Вчера, 21:51
На премьере нового фильма режиссера Кирилла Серебренникова "Лето" в "Гоголь-центре" собрался весь столичный бомонд.

Долгожданный фильм Кирилла Серебренникова «Лето» вышел в прокат
Сегодня в российский прокат вышла новая работа режиссера Кирилла Серебренникова "Лето". Напомним, что прямо во время съемок фильма в Санкт-Петербурге Серебренников был задержан и до сих пор находится под домашним арестом. Однако на премьере ленты, состоявшейся в "Гоголь-центре", режиссер всё-таки присутствовал - он обратился к гостям в аудиозаписи.

Долгожданный фильм Кирилла Серебренникова «Лето» вышел в прокат


"Лето" повествует о первых шагах легендарного певца Виктора Цоя (Тео Ю) на пути к всенародной славе, и, конечно, о его друзьях по знаменитому Ленинградскому рок-клубу - фронтмене группы "Зоопарк" Майке Науменко (Рома Зверь) и его супруге Наталье (Ирина Старшенбаум), по мотивам личных дневников которой и был написан сценарий. Уже с первых минут черно-белый фильм погружает зрителей в неповторимую атмосферу 80-х годов: Ленинград, лето, дружба, любовь, бесконечное творчество и внутренняя свобода несмотря на все запреты власти. История, которая будет актуальна всегда, потому как люди, во что бы то ни стало стремящиеся к своей мечте и выходящие за рамки обыденности, будут во все времена.

Долгожданный фильм Кирилла Серебренникова «Лето» вышел в прокат


Долгожданный фильм Кирилла Серебренникова «Лето» вышел в прокат


Особую динамику и без того совсем не скучной черно-белой картинке придают яркие анимированные вставки, а потрясающая музыка, подобранная для саундтрека, не оставит никаких шансов оторваться от того, что происходит на экране. Лента уже удостоилась награды за лучшую музыку на прошедшем Каннском кинофестивале. В фильме использованы ранние песни самого Виктора Цоя, творения Майка Науменко и, конечно, нетленные западные хиты, которые вдохновляли музыкантов на собственные шедевры.

Долгожданный фильм Кирилла Серебренникова «Лето» вышел в прокат


Долгожданный фильм Кирилла Серебренникова «Лето» вышел в прокат


Идеальный кастинг актеров позволил сделать "Лето" настолько живым и органичным, что фильм превосходит даже самые смелые ожидания, вызывает искренние эмоции и оставляет приятное ностальгическое послевкусие. Вам непременно захочется послушать группы "Кино", "Зоопарк" и многих других и именно такое желание делает фильм настоящим шедевром, искусством с большой буквы.

Тео Ю, Ирина Старшенбаум, Рома Зверь на премьере "Лета"
Долгожданный фильм Кирилла Серебренникова «Лето» вышел в прокат


Долгожданный фильм Кирилла Серебренникова «Лето» вышел в прокат


Долгожданный фильм Кирилла Серебренникова «Лето» вышел в прокат


Долгожданный фильм Кирилла Серебренникова «Лето» вышел в прокат


Долгожданный фильм Кирилла Серебренникова «Лето» вышел в прокат


Долгожданный фильм Кирилла Серебренникова «Лето» вышел в прокат


Долгожданный фильм Кирилла Серебренникова «Лето» вышел в прокат


Долгожданный фильм Кирилла Серебренникова «Лето» вышел в прокат


Долгожданный фильм Кирилла Серебренникова «Лето» вышел в прокат


Лия Ахеджакова
Долгожданный фильм Кирилла Серебренникова «Лето» вышел в прокат


Продюсер фильма Илья Стюарт и Светлана Устинова
Долгожданный фильм Кирилла Серебренникова «Лето» вышел в прокат


Михаил Ефремов
Долгожданный фильм Кирилла Серебренникова «Лето» вышел в прокат


Алексей Учитель
Долгожданный фильм Кирилла Серебренникова «Лето» вышел в прокат


Валерий Тодоровский
Долгожданный фильм Кирилла Серебренникова «Лето» вышел в прокат


Андрей Звягинцев
Долгожданный фильм Кирилла Серебренникова «Лето» вышел в прокат


Надежда Михалкова
Долгожданный фильм Кирилла Серебренникова «Лето» вышел в прокат


Елена Лядова и Владимир Вдовиченков
Долгожданный фильм Кирилла Серебренникова «Лето» вышел в прокат


Чулпан Хаматова
Долгожданный фильм Кирилла Серебренникова «Лето» вышел в прокат


Марина Александрова
Долгожданный фильм Кирилла Серебренникова «Лето» вышел в прокат


Светлана Ходченкова
Долгожданный фильм Кирилла Серебренникова «Лето» вышел в прокат


Александр Петров
Долгожданный фильм Кирилла Серебренникова «Лето» вышел в прокат

← Мелания Трамп впервые вышла в свет пос...

Ключевые слова: Кирилл Серебренников, Рома Зверь, Ирина Старшенбаум, Тео Ю

Количество просмотров: 1 274
Автор: Katarina

Автор фото: WDSSPR, кадры из фильма, instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Фильм Кирилла Серебренникова поборется за главный приз Каннского кинофестиваля
Кирилл Серебренников может сесть в тюрьму на 10 лет
Спектакль «Метаморфозы»
Кристина Орбакайте зажгла в Лос-Анджелесе с Джаредом Лето
Самое популярное за неделю

Долгожданный фильм Кирилла Серебренникова «Лето» вышел в прокат На премьере нового фильма режиссера Кирилла Серебренникова "Лето" в "Гоголь-центре" собрался весь столичный бомонд.
Мелания Трамп впервые вышла в свет после операции Супруга президента США Дональда Трампа Мелания появилась на публике после длительного перерыва.
Елена Летучая показала свои стройные ножки и крепкую грудь Елена Летучая лишь изредка позирует в бикини, предпочитая публиковать фотографии в длинных платьях или брюках.
«Самый красивый преступник мира» Джереми Микс вновь стал отцом Джереми Микс прославился на весь мир после публикации его снимка из полицейского участка.
Меган Маркл и принц Гарри получили роскошный подарок от королевы Елизаветы II Стало известно, какой именно свадебный подарок получили от королевы принц Гарри и Меган Маркл.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.