Известный актер Александр Паль стал бездомным

Паль сыграл пса в социальном ролике «Найди в России друга», который доказывает, что страдание собаки ни чем не отличается от страдания человека.
Режиссером ролика стал Илья Найшуллер, известный по фильмам «Хардкор», «Я худею» и другие. Его новая зрелищная короткометражка поднимает проблему бездомных собак в России и призывает всех участников и гостей ЧМ по футболу 2018 принять участие в проекте.
Всем небезразличным предлагается рассказать о проблеме в соц.сетях с хештегом #будьдругом #befriend или взять из приюта одну из 2000 собак. Все вопросы оформления документов на собак и сбор средств организует Фонд помощи бездомным животным «НИКА».
Известно, что на данный момент проект уже поддержали Рита Митрофанова, Мария Ивакова, Елена Усанова, футболист Дмитрий Сычев.