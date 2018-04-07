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Известный актер Александр Паль стал бездомным

Сегодня, 14:50
Оказаться бездомным – тяжелый удар для любого и Александр Паль испытал это на «своей шкуре».

Известный актер Александр Паль стал бездомным
Но поклонники актера могут за него не волноваться, поскольку Александр просто перевоплотился в бездомного … пса.

Паль сыграл пса в социальном ролике «Найди в России друга», который доказывает, что страдание собаки ни чем не отличается от страдания человека.
Режиссером ролика стал Илья Найшуллер, известный по фильмам «Хардкор», «Я худею» и другие. Его новая зрелищная короткометражка поднимает проблему бездомных собак в России и призывает всех участников и гостей ЧМ по футболу 2018 принять участие в проекте.



Всем небезразличным предлагается рассказать о проблеме в соц.сетях с хештегом #будьдругом #befriend или взять из приюта одну из 2000 собак. Все вопросы оформления документов на собак и сбор средств организует Фонд помощи бездомным животным «НИКА».
Известно, что на данный момент проект уже поддержали Рита Митрофанова, Мария Ивакова, Елена Усанова, футболист Дмитрий Сычев.

Известный актер Александр Паль стал бездомным

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Ключевые слова: Александр Паль, Найди в России друга

Количество просмотров: 3 081
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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