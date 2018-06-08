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Пэрис Джексон опубликовала фотографию топлес

Сегодня, 21:51
20-летняя Пэрис Джексон не устает удивлять общественность откровенным фотографиями.

Пэрис Джексон опубликовала фотографию топлес
Причем девушка нисколько не стесняется размещать снимки, на которых предстает в полуобнаженном виде. На днях в микроблоге Пэрис появилась фотография, на которой она запечатлена без верхней одежды.

Пэрис Джексон опубликовала фотографию топлес


«Объясняю еще раз. Нудизм — это попытка вернуться к природе, попытка объединиться с ней. Нудизм дает возможность почувствовать свободу. Это целая философия», - объясняет Джексон.

По словам Пэрис, она часто ходит без одежды и таким образом подпитывается энергией земли.

Пэрис Джексон опубликовала фотографию топлес

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Ключевые слова: Пэрис Джексон

Количество просмотров: 156
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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