Пэрис Джексон опубликовала фотографию топлес

Причем девушка нисколько не стесняется размещать снимки, на которых предстает в полуобнаженном виде. На днях в микроблоге Пэрис появилась фотография, на которой она запечатлена без верхней одежды.
«Объясняю еще раз. Нудизм — это попытка вернуться к природе, попытка объединиться с ней. Нудизм дает возможность почувствовать свободу. Это целая философия», - объясняет Джексон.
По словам Пэрис, она часто ходит без одежды и таким образом подпитывается энергией земли.
Ключевые слова: Пэрис Джексон
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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