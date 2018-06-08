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Джордж Клуни расплакался от слов своей жены о себе

Вчера, 22:08
На днях в Голливуде прошла 46-я церемония вручения премии Американского института киноискусства, который посетил и знаменитый актер Джордж Клуни со своей супругой Амаль.

Джордж Клуни расплакался от слов своей жены о себе
Актер получил премию за выдающиеся достижения в кино, и Амаль не смогла сдержать своих эмоций. Она выступила с речью, которая растрогала его супруга.

Джордж Клуни расплакался от слов своей жены о себе


«Я встретила Джорджа, когда мне было 35, и я думала, что останусь старой девой. Но потом мы стали ближе, скрывались от всех в моей лондонской квартире, и тогда я поняла, что не захочу быть ни с кем кроме него, чтобы ни случилось. Я не могла спать, когда мы были в разлуке. Мне сказали, что когда я читала его смс или письма, у меня была особенная улыбка. Прошло пять лет, и ничего не изменилось. Он тот, кем я бесконечно восхищаюсь и чья улыбка делает меня самым счастливым человеком на свете. Мой дорогой, когда я тебя встретила, я нашла величайшую любовь на свете, которая, надеюсь, будет вечной», - заявила Амаль.

Стоит отметить, что супруги оформили брак в 2014 году, и у них подрастают очаровательные близнецы Александр и Элла.

Джордж Клуни расплакался от слов своей жены о себе

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Ключевые слова: Джордж Клуни, Амаль Клуни

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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