Джордж Клуни расплакался от слов своей жены о себе

Актер получил премию за выдающиеся достижения в кино, и Амаль не смогла сдержать своих эмоций. Она выступила с речью, которая растрогала его супруга.«Я встретила Джорджа, когда мне было 35, и я думала, что останусь старой девой. Но потом мы стали ближе, скрывались от всех в моей лондонской квартире, и тогда я поняла, что не захочу быть ни с кем кроме него, чтобы ни случилось. Я не могла спать, когда мы были в разлуке. Мне сказали, что когда я читала его смс или письма, у меня была особенная улыбка. Прошло пять лет, и ничего не изменилось. Он тот, кем я бесконечно восхищаюсь и чья улыбка делает меня самым счастливым человеком на свете. Мой дорогой, когда я тебя встретила, я нашла величайшую любовь на свете, которая, надеюсь, будет вечной», - заявила Амаль.Стоит отметить, что супруги оформили брак в 2014 году, и у них подрастают очаровательные близнецы Александр и Элла.