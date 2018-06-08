Юлия Снигирь успокоила фанатов, объяснив, почему взяла паузу в кино

После этого заявления в Сети начали даже ходить слухи о том, что Юлия находится в ожидании второго ребенка. Но актриса решила развеять все домыслы и объяснила, с чем связано ее такое решение.«В ближайшие месяцы я не принимаю никаких предложений, — призналась Снигирь. — Сейчас все мое время занимают репетиции спектакля «Три сестры» в Московском Художественном театре имени Чехова. Это очень сложная и серьезная работа, требующая ежедневного погружения в чеховскую ­пьесу. Совмещать такие репетиции в театре и съемки в кино практически невозможно. Именно поэтому я и решила: если только не возникнет предложение, от которого невозможно отказаться — как говорится, роль мечты, я отвлекаться от «Трех сестер» не буду».Стоит отметить, что на протяжении двух лет Юлия счастлива в отношениях с гражданским супругом Евгением Цыгановым, с которым воспитывает сына Федора.