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Юлия Снигирь успокоила фанатов, объяснив, почему взяла паузу в кино

Вчера, 22:26
На днях российская актриса Юлия Снигирь огорчила поклонников, сообщив о том, что в ближайшие месяцы не собирается сниматься в кино.

Юлия Снигирь успокоила фанатов, объяснив, почему взяла паузу в кино
После этого заявления в Сети начали даже ходить слухи о том, что Юлия находится в ожидании второго ребенка. Но актриса решила развеять все домыслы и объяснила, с чем связано ее такое решение.

Юлия Снигирь успокоила фанатов, объяснив, почему взяла паузу в кино


«В ближайшие месяцы я не принимаю никаких предложений, — призналась Снигирь. — Сейчас все мое время занимают репетиции спектакля «Три сестры» в Московском Художественном театре имени Чехова. Это очень сложная и серьезная работа, требующая ежедневного погружения в чеховскую ­пьесу. Совмещать такие репетиции в театре и съемки в кино практически невозможно. Именно поэтому я и решила: если только не возникнет предложение, от которого невозможно отказаться — как говорится, роль мечты, я отвлекаться от «Трех сестер» не буду».

Стоит отметить, что на протяжении двух лет Юлия счастлива в отношениях с гражданским супругом Евгением Цыгановым, с которым воспитывает сына Федора.

Юлия Снигирь успокоила фанатов, объяснив, почему взяла паузу в кино

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Ключевые слова: Юлия Снигирь

Количество просмотров: 2 392
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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