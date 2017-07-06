На премии Муз ТВ состоялся съезд царственных особ

Одной из царственных персон был «Король Гламура» Сергей Зверев, который облачился в усыпанный драгоценностями наряд и внушительную корону, чтобы никто не усомнился в его статусе.Однако присутствие другого короля, Филиппа Киркорова, это заявление поставило под сомнения. На пиджаке Киркорова, усеянном блестками, красовались игральные карты: вся жизнь звезды – это игра!Что касается принцесс, то в их число, несомненно, входит Ольга Бузова, которая, по примеру Сергея Зверева, не стесняется себя так величать при каждом удобном и даже неудобном случае.Ну, а еще одной принцессой, а правильнее сказать «черной королевой» неожиданно стала её антипод Настасья Самбурская, которая так же надела на голову некое подобие короны.Ну, просто съезд царственных особ, а не музыкальная тусовка.