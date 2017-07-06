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На премии Муз ТВ состоялся съезд царственных особ

Сегодня, 12:38
Самым тусовочным местом премии МУЗ ТВ стала зона Чарта Essa Party Guide, где побывали все звездные гости, включая двух королей и двух принцесс.

На премии Муз ТВ состоялся съезд царственных особ
Одной из царственных персон был «Король Гламура» Сергей Зверев, который облачился в усыпанный драгоценностями наряд и внушительную корону, чтобы никто не усомнился в его статусе.

На премии Муз ТВ состоялся съезд царственных особ


Однако присутствие другого короля, Филиппа Киркорова, это заявление поставило под сомнения. На пиджаке Киркорова, усеянном блестками, красовались игральные карты: вся жизнь звезды – это игра!

На премии Муз ТВ состоялся съезд царственных особ


Что касается принцесс, то в их число, несомненно, входит Ольга Бузова, которая, по примеру Сергея Зверева, не стесняется себя так величать при каждом удобном и даже неудобном случае.

На премии Муз ТВ состоялся съезд царственных особ


Ну, а еще одной принцессой, а правильнее сказать «черной королевой» неожиданно стала её антипод Настасья Самбурская, которая так же надела на голову некое подобие короны.

Ну, просто съезд царственных особ, а не музыкальная тусовка.

На премии Муз ТВ состоялся съезд царственных особ

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Ключевые слова: Филипп Киркоров, Сергей Зверев, Ольга Бузова, Настасья Самбурская, Essa Party Guide

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Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба Essa Party Guide

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