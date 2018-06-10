Поклонники не одобрили Альбину Джанабаеву в роли ведущей "Модного приговора"

Исполнительница поделилась первыми снимками со съемок и попросила поклонников посмотреть выпуск с ее участием в новой роли. Но многие фанаты не оценили работу артистки.«Джанабаеву саму надо переодеть!!! Колхоз и безвкусица!», «Выбор Альбины Джанабаевой в качестве ведущей — очень неудачное решение», «Боже мой! Кто додумался посадить в этой программе Альбину? Я аж поперхнулась, увидев её. Ей здесь не место!», «Где Бабкина, Защитница Всея Руси??? Альбина Джанабаева говорит много и не по делу. У Героини боль в сердце не проходящая, а она эту рану ковыряет. Зачем лезть с этими дурацкими советами», «Как же неуместна здесь Альбина! Нет душевности, нет мудрости, нет ума… первый раз расхотелось смотреть программу», - пишут в комментариях пользователи Сети.Но телезрителям не стоит переживать, ведь Альбина заняла место ведущей лишь на время.