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Поклонники не одобрили Альбину Джанабаеву в роли ведущей "Модного приговора"

Вчера, 18:46
Некоторое время назад в передаче "Модный приговор" произошла замена ведущей Надежды Бабкиной, место которой заняла певица Альбина Джанабаева.

Поклонники не одобрили Альбину Джанабаеву в роли ведущей "Модного приговора"
Исполнительница поделилась первыми снимками со съемок и попросила поклонников посмотреть выпуск с ее участием в новой роли. Но многие фанаты не оценили работу артистки.

Поклонники не одобрили Альбину Джанабаеву в роли ведущей "Модного приговора"


«Джанабаеву саму надо переодеть!!! Колхоз и безвкусица!», «Выбор Альбины Джанабаевой в качестве ведущей — очень неудачное решение», «Боже мой! Кто додумался посадить в этой программе Альбину? Я аж поперхнулась, увидев её. Ей здесь не место!», «Где Бабкина, Защитница Всея Руси??? Альбина Джанабаева говорит много и не по делу. У Героини боль в сердце не проходящая, а она эту рану ковыряет. Зачем лезть с этими дурацкими советами», «Как же неуместна здесь Альбина! Нет душевности, нет мудрости, нет ума… первый раз расхотелось смотреть программу», - пишут в комментариях пользователи Сети.

Но телезрителям не стоит переживать, ведь Альбина заняла место ведущей лишь на время.

Поклонники не одобрили Альбину Джанабаеву в роли ведущей "Модного приговора"

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Ключевые слова: Альбина Джанабаева

Количество просмотров: 2 327
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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