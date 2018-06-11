Пэрис Хилтон вышла в свет в свободном платье, заставив всех говорить о своей беременности

Пэрис активно рассказывает поклонникам, как происходит подготовка к торжеству. Недавно же появилась информация о том, что Хилтон находится в интересном положении и тщательно скрывает этот факт.На днях же Пэрис была замечена в аэропорту Лос-Анджелеса, причем на ней было надето свободное платье, которое скрывало фигуру звезды. Хотя до этого светская львица была любительницей нарядов, которые подчеркивали изгибы ее тела. Теперь же поклонники не сомневаются, Пэрис готовится подарить своему избраннику первого ребенка.