Тимати затронул тему романа Егора Крида с победительницей "Холостяка"

Победу одержала Дарья Клюкина, но с тех пор пара никак не подтвердила свои отношения. Они не выходят вместе в свет, а также не публикуют совместные снимки. Поклонники задаются вопросом, в чем же дело.Теперь и Тимати решил узнать у своего коллеги, что же происходит в его личной жизни.«Когда пост про Дашу?» - написал под одним из постов Егора Тимати.Подписчики присоединились к словам рэпера, попросив прояснить ситуацию и уже расставить все точки над i.