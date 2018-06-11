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Тимати затронул тему романа Егора Крида с победительницей "Холостяка"

Сегодня, 11:43
Некоторое время назад состоялся финал шестого сезона программы "Холостяк", и телезрители узнали, кто же покорил сердце певца Егора Крида.

Тимати затронул тему романа Егора Крида с победительницей "Холостяка"
Победу одержала Дарья Клюкина, но с тех пор пара никак не подтвердила свои отношения. Они не выходят вместе в свет, а также не публикуют совместные снимки. Поклонники задаются вопросом, в чем же дело.

Тимати затронул тему романа Егора Крида с победительницей "Холостяка"


Теперь и Тимати решил узнать у своего коллеги, что же происходит в его личной жизни.

«Когда пост про Дашу?» - написал под одним из постов Егора Тимати.

Подписчики присоединились к словам рэпера, попросив прояснить ситуацию и уже расставить все точки над i.

Тимати затронул тему романа Егора Крида с победительницей "Холостяка"

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Ключевые слова: Тимати, Егор Крид

Количество просмотров: 2 860
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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