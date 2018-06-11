Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Алена Водонаева с мужем приглашает всех следить за их жизнью

Сегодня, 11:49
Экс-участница главной телестройки страны Алена Водонаева является активным пользователем Сети, но она решила на этом не останавливаться.

Алена Водонаева с мужем приглашает всех следить за их жизнью
На днях Алена и ее муж Алексей Косинус решили порадовать своих поклонников и запустили свой канал на YouTube. Теперь же супруги будут рассказывать о том, что происходит в их личной жизни.

Алена Водонаева с мужем приглашает всех следить за их жизнью


«Друзья, на подходе наш первый влог (как же бесит меня это слово!)Реальные мы, такие как в жизни. Не знаю как часто мы будем делать такие „фильмы“. Честно, я устала на монтаже. 90% всей работы сделала я. И для первого блина совсем не хило (ну это я так считаю). Если вам понравится, будем снимать и искать монтажера. Постоянного. Которого придётся усыновить. Скоро зальём серию на мой ютуб канал (думаю пара дней), а вы пока подписываетесь, чтоб не пропустить: AlenaVodonaeva Ну и маленький анонс первой серии», - написала Водонаева.

Подписчики знаменитости обрадовались этой новости и поздравили Алену с запуском собственного канала.

Алена Водонаева с мужем приглашает всех следить за их жизнью

← Тимати затронул тему романа Егора Кри... Ольга Бузова не смогла сдержать слез н... →

Ключевые слова: Алена Водонаева

Количество просмотров: 2 418
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Алена Водонаева поделилась снимком с новорожденным малышом
Алена Водонаева пытается разнообразить сексуальную жизнь, посещая секс-шоп
Алена Водонаева с бойфрендом посетили загс
Алена Водонаева погуляла на свой день рождения в Италии
Самое популярное за неделю

Ольга Бузова не смогла сдержать слез на открытии своего ресторана Ольга Бузова похоже успела попробовать себя во всех сферах: музыкальном, модельном, киноиндустрии, телевидении, а теперь она еще и стала бизнесвумен.
Алена Водонаева с мужем приглашает всех следить за их жизнью Экс-участница главной телестройки страны Алена Водонаева является активным пользователем Сети, но она решила на этом не останавливаться.
Тимати затронул тему романа Егора Крида с победительницей "Холостяка" Некоторое время назад состоялся финал шестого сезона программы "Холостяк", и телезрители узнали, кто же покорил сердце певца Егора Крида.
Ким Кардашьян умилила снимком с тремя детьми Ким Кардашьян является многодетной мамой и старается рассказывать поклонникам, что же происходит в ее личной жизни.
Дети Гвен Стефани растут настоящими модниками На днях состоялся модный показ круизной коллекции Moschino, который посетила и популярная певица Гвен Стефани.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.