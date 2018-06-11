Алена Водонаева с мужем приглашает всех следить за их жизнью

На днях Алена и ее муж Алексей Косинус решили порадовать своих поклонников и запустили свой канал на YouTube. Теперь же супруги будут рассказывать о том, что происходит в их личной жизни.«Друзья, на подходе наш первый влог (как же бесит меня это слово!)Реальные мы, такие как в жизни. Не знаю как часто мы будем делать такие „фильмы“. Честно, я устала на монтаже. 90% всей работы сделала я. И для первого блина совсем не хило (ну это я так считаю). Если вам понравится, будем снимать и искать монтажера. Постоянного. Которого придётся усыновить. Скоро зальём серию на мой ютуб канал (думаю пара дней), а вы пока подписываетесь, чтоб не пропустить: AlenaVodonaeva Ну и маленький анонс первой серии», - написала Водонаева.Подписчики знаменитости обрадовались этой новости и поздравили Алену с запуском собственного канала.