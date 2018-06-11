Ольга Бузова не смогла сдержать слез на открытии своего ресторана

На днях состоялось открытие собственного ресторана Ольги в Москве, которое получило название buz.food. На открытии собрались не только многочисленные поклонники телеведущей, но и представители российского шоу-бизнеса. Ольга не смогла скрыть своих эмоций."Сегодня я открыла свой первый ресторан @buz.food в центре Москвы. Я видела вас, пела вместе с вами, смеялась и плакала от счастья, и была в этот момент по-настоящему счастлива. И даже дождь не помешал нам! Более пяти тысяч человек собрались у ресторана, и я постаралась каждому уделить внимание, и угостить каждого, кто пришёл сегодня ко мне. Надеюсь, вам понравились салаты, которые приготовила моя команда. Спасибо, что были в этот день со мной", - написала в своем микроблоге Бузова.У Ольги итак было много завистников, а теперь их число наверное увеличилось на много раз.