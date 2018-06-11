Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Ольга Бузова не смогла сдержать слез на открытии своего ресторана

Сегодня, 11:56
Ольга Бузова похоже успела попробовать себя во всех сферах: музыкальном, модельном, киноиндустрии, телевидении, а теперь она еще и стала бизнесвумен.

Ольга Бузова не смогла сдержать слез на открытии своего ресторана
На днях состоялось открытие собственного ресторана Ольги в Москве, которое получило название buz.food. На открытии собрались не только многочисленные поклонники телеведущей, но и представители российского шоу-бизнеса. Ольга не смогла скрыть своих эмоций.

Ольга Бузова не смогла сдержать слез на открытии своего ресторана


"Сегодня я открыла свой первый ресторан @buz.food в центре Москвы. Я видела вас, пела вместе с вами, смеялась и плакала от счастья, и была в этот момент по-настоящему счастлива. И даже дождь не помешал нам! Более пяти тысяч человек собрались у ресторана, и я постаралась каждому уделить внимание, и угостить каждого, кто пришёл сегодня ко мне. Надеюсь, вам понравились салаты, которые приготовила моя команда. Спасибо, что были в этот день со мной", - написала в своем микроблоге Бузова.

У Ольги итак было много завистников, а теперь их число наверное увеличилось на много раз.

Ольга Бузова не смогла сдержать слез на открытии своего ресторана

← Алена Водонаева с мужем приглашает вс...

Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 2 730
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Ольга Бузова сообщила об открытии ресторана фаст-фуда
Ольга Бузова не может сдержать слез, говоря о бывшем муже
Ольга Бузова начинает свой ресторанный бизнес
Ольга Бузова не смогла сдержать слез от обиды
Самое популярное за неделю

Ольга Бузова не смогла сдержать слез на открытии своего ресторана Ольга Бузова похоже успела попробовать себя во всех сферах: музыкальном, модельном, киноиндустрии, телевидении, а теперь она еще и стала бизнесвумен.
Алена Водонаева с мужем приглашает всех следить за их жизнью Экс-участница главной телестройки страны Алена Водонаева является активным пользователем Сети, но она решила на этом не останавливаться.
Тимати затронул тему романа Егора Крида с победительницей "Холостяка" Некоторое время назад состоялся финал шестого сезона программы "Холостяк", и телезрители узнали, кто же покорил сердце певца Егора Крида.
Ким Кардашьян умилила снимком с тремя детьми Ким Кардашьян является многодетной мамой и старается рассказывать поклонникам, что же происходит в ее личной жизни.
Дети Гвен Стефани растут настоящими модниками На днях состоялся модный показ круизной коллекции Moschino, который посетила и популярная певица Гвен Стефани.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.