Наталья Краско поделилась своими переживаниями в откровенном посте

Она даже готова была развестись с известным человеком, только бы снова начать жить спокойно. На днях в микроблоге Натальи появился большой пост, в котором она развеяла подобные слухи.«Мало, кто знает. Но, по большому счету, я редко об этом говорю… Да, и никому особенно и не нужно знать. Поэтому скажу один раз. Я самый счастливый человек в мире! – призналась девущка. — Да, у меня нет домов, машин, склада вещей и украшений. Яхт, вилл, ранчо. Что там еще? Бизнес? Да и, не знаю, что там еще. Но у меня есть большее! Я счастливый человек, потому что мой образ жизни внутри меня, а не то, что можно наблюдать на экранах складывается так, как я хочу! Я всегда всего добивалась. А если, что-то не могла, то от великой лени. А лень — это защита организма от не совсем понятного действия. У меня потрясающие друзья! Я в принципе свободный человек. Я улыбаюсь часто и смеюсь. Единственное, ненавижу улыбаться на фото. Вот не люблю. Но весь этот монолог о том, не дабы похвастаться, а для того, чтобы сказать. Это так круто, позволить себе быть счастливой. Утром иметь возможность проснуться, вдохнуть воздуха и пойти заняться любимым делом. Мне кажется, что счастье — это умение ценить то, что имеешь сейчас. Как это банально! Но, черт возьми, да! Ценить!»Напомним, что некоторое время назад Наталью застукали за поцелуями с молодым человеком, и Иван Иванович даже собирался подать на развод, но видимо передумал.