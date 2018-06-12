Нежный образ Екатерины Климовой восхитил ее фанатов

На днях актриса опубликовала в своем микроблоге короткий ролик, в котором она в легком розовом платье пробегает мимо оператора. Поклонники пришли в восторг от внешнего вида актрисы и засыпали ее комплиментами.«Нимфа пробежала», «Ангел», «Женщина-мечта», «Богиня», «Райская птица», - пишут в комментариях пользователи Сети.Екатерина не устает восхищать своих подписчиков, ведь складывается такое ощущение, что время над ней совершенно не властно.