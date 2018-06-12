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Нежный образ Екатерины Климовой восхитил ее фанатов

Сегодня, 13:58
Российская актриса Екатерина Климова является очень известной, за ее личной жизнью следят большое количество пользователей Сети.

Нежный образ Екатерины Климовой восхитил ее фанатов
На днях актриса опубликовала в своем микроблоге короткий ролик, в котором она в легком розовом платье пробегает мимо оператора. Поклонники пришли в восторг от внешнего вида актрисы и засыпали ее комплиментами.

Нежный образ Екатерины Климовой восхитил ее фанатов


«Нимфа пробежала», «Ангел», «Женщина-мечта», «Богиня», «Райская птица», - пишут в комментариях пользователи Сети.

Екатерина не устает восхищать своих подписчиков, ведь складывается такое ощущение, что время над ней совершенно не властно.

Нежный образ Екатерины Климовой восхитил ее фанатов

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Ключевые слова: Екатерина Климова

Количество просмотров: 1 651
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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