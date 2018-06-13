Эвелина Бледанс сообщила о скором бракосочетании и рождении ребенка

Недавно же Эвелина обратилась к магам, которые нагадали ей скорую свадьбу и еще одну беременность. Об этом сообщила сама Бледанс в своем микроблоге.«Вчера был беспрецедентный случай в шоу "Человек-невидимка" когда героем была я сама. Сколько же всего интересного я услышала! Из самого: что скоро новый муж и возможно ребенок, а восхищенных мужчин столько, что в колоде гадалки Аиды не хватило карт. И что надо меньше пахать как лошадь, имея тотемное животное изящную лань. А узел я завязала крепкий, но бесполезный. Сила есть, ума не надо», — поведала телеведущая.Напомним, что в прошлом году Эвелина развелась с супругом Александром Семиным, от которого у телеведущей подрастает младший сын Семен.