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Мег Райан заявила, что не собиралась становиться актрисой

Вчера, 10:53
Голливудская актриса Мег Райан вот уже на протяжении трех лет не снимается в кино.

Мег Райан заявила, что не собиралась становиться актрисой
Причем общественность не раз говорила о завершении актерской карьеры 56-летней Мег, да и сама Райан не отрицает, что не собирается больше сниматься в кино. В недавнем интервью знаменитость призналась, что никогда и не планировала становиться актрисой.

Мег Райан заявила, что не собиралась становиться актрисой


"Я никогда не стремилась стать актрисой. В школе я занималась журналистикой и была очень любопытной. Мне бы хотелось вернуться назад и посмотреть, кем бы я могла быть. Я никогда не хотела быть актрисой. Для меня быть знаменитостью все равно что быть наблюдателем. Я все время чувствовала себя кем-то вроде ученика и старалась подойти ко всему с точки зрения антропологии", - призналась актриса.

Напомним, что у Мег есть 26-летний сын Джек от экс-супруга Денниса Куэйда, и 14-летняя дочь Дейзи Тру, которая была удочерена 12 лет назад. Именно им и посвящает все свое время актриса.

Мег Райан заявила, что не собиралась становиться актрисой

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Ключевые слова: Мег Райан

Количество просмотров: 1 365
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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