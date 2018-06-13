Мег Райан заявила, что не собиралась становиться актрисой

Причем общественность не раз говорила о завершении актерской карьеры 56-летней Мег, да и сама Райан не отрицает, что не собирается больше сниматься в кино. В недавнем интервью знаменитость призналась, что никогда и не планировала становиться актрисой."Я никогда не стремилась стать актрисой. В школе я занималась журналистикой и была очень любопытной. Мне бы хотелось вернуться назад и посмотреть, кем бы я могла быть. Я никогда не хотела быть актрисой. Для меня быть знаменитостью все равно что быть наблюдателем. Я все время чувствовала себя кем-то вроде ученика и старалась подойти ко всему с точки зрения антропологии", - призналась актриса.Напомним, что у Мег есть 26-летний сын Джек от экс-супруга Денниса Куэйда, и 14-летняя дочь Дейзи Тру, которая была удочерена 12 лет назад. Именно им и посвящает все свое время актриса.