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Тимати наградил Ольгу Бузову неприятным титулом

Вчера, 10:56
После того, как Ольга Бузова получила заветную тарелку от МУ ТВ, она посчитала, что теперь стала настоящей «Принцессой шоу-бизнеса», но Тимати наградил её другим титулом.

Тимати наградил Ольгу Бузову неприятным титулом
В то время, как между Тимати и Арманом Давлетьяровым разразилась словесная перепалка по поводу премии, свои «пять копеек» решила вставить и Ольга Бузова. Почитав, что эти двое пишут друг-другу в соцсетях, она сделала вывод, что Тимати завидует тому, что это она получила тарелку. А не он, о чем и сообщила в своем инстаграм.

Такая глупость вполне в стиле Оли, которая уверена, что именно вокруг неё крутится весь мир и только она может стать причиной разногласия у мужчин.

Тимати наградил Ольгу Бузову неприятным титулом


Её «обузевшие» поклонники тут же принялись восхищаться её смелым постом, а кто-то даже припомнил, что сейчас Тимати во время выступлений использует некий жест, который использует их любимая Оля.

Узнав об этом, Тимати смолчать не смог и ответил, что делал этот жест еще задолго до того, как его продемонстрировала «прынцесса фанеры Бузова».

Кажется, очень точная характеристика для Оли Бузовой.

Тимати наградил Ольгу Бузову неприятным титулом

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Ключевые слова: Ольга Бузова, Тимати

Количество просмотров: 9 178
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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