Тимати наградил Ольгу Бузову неприятным титулом

Такая глупость вполне в стиле Оли, которая уверена, что именно вокруг неё крутится весь мир и только она может стать причиной разногласия у мужчин.
Её «обузевшие» поклонники тут же принялись восхищаться её смелым постом, а кто-то даже припомнил, что сейчас Тимати во время выступлений использует некий жест, который использует их любимая Оля.
Узнав об этом, Тимати смолчать не смог и ответил, что делал этот жест еще задолго до того, как его продемонстрировала «прынцесса фанеры Бузова».
Кажется, очень точная характеристика для Оли Бузовой.