Тимати наградил Ольгу Бузову неприятным титулом

В то время, как между Тимати и Арманом Давлетьяровым разразилась словесная перепалка по поводу премии, свои «пять копеек» решила вставить и Ольга Бузова. Почитав, что эти двое пишут друг-другу в соцсетях, она сделала вывод, что Тимати завидует тому, что это она получила тарелку. А не он, о чем и сообщила в своем инстаграм.Такая глупость вполне в стиле Оли, которая уверена, что именно вокруг неё крутится весь мир и только она может стать причиной разногласия у мужчин.Её «обузевшие» поклонники тут же принялись восхищаться её смелым постом, а кто-то даже припомнил, что сейчас Тимати во время выступлений использует некий жест, который использует их любимая Оля.Узнав об этом, Тимати смолчать не смог и ответил, что делал этот жест еще задолго до того, как его продемонстрировала «прынцесса фанеры Бузова».Кажется, очень точная характеристика для Оли Бузовой.