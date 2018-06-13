Курбан Омаров даже не приехал встречать Ксению Бородину из заграницы

Сама пара никак не комментирует данную информацию, но продолжает интриговать своих поклонников. Уже довольно давно в Сети не появляются совместные фотографии супругов, а недавно стало известно, что они даже отписались в соцсетях друг от друга.На днях Ксения прилетела из Италии, где провела отпуск со старшей дочкой Марусей, при этом в аэропорту ее встретил не супруг, а друг Лев, который вручил 9-летней девочке подарок на день рождения.Теперь фанаты и не сомневаются, что в семье Ксении и Курбана серьезные разногласия.