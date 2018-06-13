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Курбан Омаров даже не приехал встречать Ксению Бородину из заграницы

Вчера, 12:51
В последнее время поклонники активно обсуждают серьезные проблемы в семье бессменной ведущей реалити-шоу "Дом-2" Ксении Бородиной и ее супруга Курбана Омарова.

Курбан Омаров даже не приехал встречать Ксению Бородину из заграницы
Сама пара никак не комментирует данную информацию, но продолжает интриговать своих поклонников. Уже довольно давно в Сети не появляются совместные фотографии супругов, а недавно стало известно, что они даже отписались в соцсетях друг от друга.

Курбан Омаров даже не приехал встречать Ксению Бородину из заграницы


На днях Ксения прилетела из Италии, где провела отпуск со старшей дочкой Марусей, при этом в аэропорту ее встретил не супруг, а друг Лев, который вручил 9-летней девочке подарок на день рождения.

Теперь фанаты и не сомневаются, что в семье Ксении и Курбана серьезные разногласия.

Курбан Омаров даже не приехал встречать Ксению Бородину из заграницы

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Ключевые слова: Ксения Бородина, Курбан Омаров

Количество просмотров: 2 769
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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