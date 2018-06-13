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Поклонники критикуют внешность обросшего Антона Гусева

Вчера, 13:06
Некоторое время назад экс-участник телепроекта "Дом-2" Антон Гусев поспорил, что не будет бриться, теперь же его внешний вид пугает пользователей Сети.

Поклонники критикуют внешность обросшего Антона Гусева
Поклонники считают, что с каждым днем Антон выглядит все хуже и хуже. Тем более не секрет, что Гусев принимает биологические добавки, которые негативно сказываются на его внешнем виде.

Поклонники критикуют внешность обросшего Антона Гусева


"Не идёт такая стрижка", "Антон подстригись и побрейся, ужас", "Раньше на много симпатичен был ..а сейчас на кого похож", "Антон, приведите в порядок прическу!", - пишут встревоженные подписчики.

Напомним, что Антон женат на бывшей участнице реалити-шоу Виктории Романец, которая также не одобряет внешний вид своего супруга.

Поклонники критикуют внешность обросшего Антона Гусева

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Ключевые слова: Антон Гусев

Количество просмотров: 3 666
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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