Поклонники критикуют внешность обросшего Антона Гусева

Поклонники считают, что с каждым днем Антон выглядит все хуже и хуже. Тем более не секрет, что Гусев принимает биологические добавки, которые негативно сказываются на его внешнем виде."Не идёт такая стрижка", "Антон подстригись и побрейся, ужас", "Раньше на много симпатичен был ..а сейчас на кого похож", "Антон, приведите в порядок прическу!", - пишут встревоженные подписчики.Напомним, что Антон женат на бывшей участнице реалити-шоу Виктории Романец, которая также не одобряет внешний вид своего супруга.