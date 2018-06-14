Даже близкие певицы утверждают, что догадываются о ее интересном положении, но сама Бейонсе старается сохранить это в тайне как можно больше времени.
Бейонсе тщательно скрывает свое интересное положение
Сегодня, 10:37
В последнее время поклонники знаменитой певицы Бейонсе активно обсуждают ее беременность.
Фанаты исполнительницы заметили, что фигура Бейонсе в последнее время заметно изменилась, ей становится все труднее скрыть округлившийся живот. Да и на своих выступления певица надевает довольно откровенные наряды, что делает эту задачу еще сложнее.
Даже близкие певицы утверждают, что догадываются о ее интересном положении, но сама Бейонсе старается сохранить это в тайне как можно больше времени.
Даже близкие певицы утверждают, что догадываются о ее интересном положении, но сама Бейонсе старается сохранить это в тайне как можно больше времени.
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Ключевые слова: Бейонсе
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Количество просмотров: 1 443
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, vistanews.ru
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Автор фото: Instagram, vistanews.ru
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