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Бейонсе тщательно скрывает свое интересное положение

Сегодня, 10:37
В последнее время поклонники знаменитой певицы Бейонсе активно обсуждают ее беременность.

Бейонсе тщательно скрывает свое интересное положение
Фанаты исполнительницы заметили, что фигура Бейонсе в последнее время заметно изменилась, ей становится все труднее скрыть округлившийся живот. Да и на своих выступления певица надевает довольно откровенные наряды, что делает эту задачу еще сложнее.

Бейонсе тщательно скрывает свое интересное положение


Даже близкие певицы утверждают, что догадываются о ее интересном положении, но сама Бейонсе старается сохранить это в тайне как можно больше времени.

Бейонсе тщательно скрывает свое интересное положение

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Ключевые слова: Бейонсе

Количество просмотров: 1 443
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, vistanews.ru

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