Бейонсе тщательно скрывает свое интересное положение

Фанаты исполнительницы заметили, что фигура Бейонсе в последнее время заметно изменилась, ей становится все труднее скрыть округлившийся живот. Да и на своих выступления певица надевает довольно откровенные наряды, что делает эту задачу еще сложнее.Даже близкие певицы утверждают, что догадываются о ее интересном положении, но сама Бейонсе старается сохранить это в тайне как можно больше времени.