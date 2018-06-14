Популярные юные блогеры Лиза Анохина и Даня Чибриков снялись в рекламе TOY.RU

Лиза Анохина - 11-летняя телеведущая, актриса, модель и певица завела собственный блог около года назад.На настоящий момент популярность Лизы бьет все рекорды - более 200 000 подписчиков на YouTube и около 700 000 в Instagram.«Мы всегда стараемся идти в ногу со временем и находить новые креативные решения, - комментирует Алиса Лобанова, учредитель федеральной розничной сети магазинов детских игрушек TOY.RU, - Популярность юных талантливых блогеров показывает, что молодое поколение требует собственных лидеров мнений и прекрасно, что они появляются. Поэтому начало подобного сотрудничества явилось закономерным шагом для нашей компании».TOY.RU – федеральная розничная сеть игрушек, которая насчитывает 156 магазинов по России, от Москвы до Владивостока, а также один из крупнейших интернет-магазинов игрушек в России, который является победителем ежегодной премии Retailer of the Year Russia в номинациях: «Лучший сетевой магазин года России 2017-2018» и «Лучший интернет-магазин года России. Webshop Awards Russia 2017-2018» категории «Дети».