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Популярные юные блогеры Лиза Анохина и Даня Чибриков снялись в рекламе TOY.RU

Сегодня, 13:57
Известный российский бренд TOY.RU, один из лидеров на рынке детских игрушек, пригласил для участия в рекламе юных блогеров - Лизу Анохину и Даню Чибрикова.

Популярные юные блогеры Лиза Анохина и Даня Чибриков снялись в рекламе TOY.RU
Лиза Анохина - 11-летняя телеведущая, актриса, модель и певица завела собственный блог около года назад.

Популярные юные блогеры Лиза Анохина и Даня Чибриков снялись в рекламе TOY.RU


На настоящий момент популярность Лизы бьет все рекорды - более 200 000 подписчиков на YouTube и около 700 000 в Instagram.

«Мы всегда стараемся идти в ногу со временем и находить новые креативные решения, - комментирует Алиса Лобанова, учредитель федеральной розничной сети магазинов детских игрушек TOY.RU, - Популярность юных талантливых блогеров показывает, что молодое поколение требует собственных лидеров мнений и прекрасно, что они появляются. Поэтому начало подобного сотрудничества явилось закономерным шагом для нашей компании».

Популярные юные блогеры Лиза Анохина и Даня Чибриков снялись в рекламе TOY.RU


TOY.RU – федеральная розничная сеть игрушек, которая насчитывает 156 магазинов по России, от Москвы до Владивостока, а также один из крупнейших интернет-магазинов игрушек в России, который является победителем ежегодной премии Retailer of the Year Russia в номинациях: «Лучший сетевой магазин года России 2017-2018» и «Лучший интернет-магазин года России. Webshop Awards Russia 2017-2018» категории «Дети».

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Ключевые слова: Лиза Анохина

Количество просмотров: 1 898
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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