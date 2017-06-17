Знаменитый дизайнер назвал Селену Гомес уродливой

Такой громкой истории в мире моды и шоубизнеса не было уже давно - знаменитый дизайнер, один из создателей модного дома Dolce & Gabbana 55-летний Стефано Габбана публично оскорбил 25-летнюю певицу Селену Гомес, назвав её уродливой. На одной из страничек в соцсети Instagram был опубликован коллаж из снимков Селены в красных платьях - подписчикам было предложено выбрать самый удачный образ.Однако из обычного голосования пост превратился в по-настоящему скандальный, когда под фото появился комментарий от дизайнера: "Она такая уродливая!!!" - написал Стефано.Разумеется, поклонники Гомес сразу же обрушились на него с критикой, но Габбана вряд ли изменит своё мнение - особенно после такого количества восклицательных знаков.