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Знаменитый дизайнер назвал Селену Гомес уродливой

Сегодня, 16:11
Грандиозный скандал разгорелся вокруг певицы Селены Гомес и дизайнера Стефано Габбана.

Знаменитый дизайнер назвал Селену Гомес уродливой
Такой громкой истории в мире моды и шоубизнеса не было уже давно - знаменитый дизайнер, один из создателей модного дома Dolce & Gabbana 55-летний Стефано Габбана публично оскорбил 25-летнюю певицу Селену Гомес, назвав её уродливой. На одной из страничек в соцсети Instagram был опубликован коллаж из снимков Селены в красных платьях - подписчикам было предложено выбрать самый удачный образ.

Знаменитый дизайнер назвал Селену Гомес уродливой


Однако из обычного голосования пост превратился в по-настоящему скандальный, когда под фото появился комментарий от дизайнера: "Она такая уродливая!!!" - написал Стефано.

Знаменитый дизайнер назвал Селену Гомес уродливой


Разумеется, поклонники Гомес сразу же обрушились на него с критикой, но Габбана вряд ли изменит своё мнение - особенно после такого количества восклицательных знаков.

Знаменитый дизайнер назвал Селену Гомес уродливой

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Ключевые слова: Селена Гомес, Стефано Габбана

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Автор: Katarina

Автор фото: instagram, lafm.com.co, ibtimes.com.uk

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