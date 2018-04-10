Брэда Питта бросила новая возлюбленная

Несколько месяцев назад западные издания распространили информацию о новом романе Брэда Питта - актер влюбился в архитектора и дизайнера Нери Оксман, пару неоднократно видели вместе. Их притяжение легко объяснялось тем фактом, что у Питта и Оксман одно большое увлечение на двоих - архитектура.Однако на днях стало известно, что Нери нашла нового ухажера - теперь она встречается с финансистом и миллиардером Биллом Экманом.Так что голливудский актер, если его роман с Оксман и правда был, вновь свободен и может полностью сосредоточиться на бракоразводном процессе с Анджелиной Джоли - он продолжается уже почти два года.