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Брэда Питта бросила новая возлюбленная

Сегодня, 02:56
Актер Брэд Питт, находящийся в состоянии развода с Анджелиной Джоли, вновь остался один.

Брэда Питта бросила новая возлюбленная
Несколько месяцев назад западные издания распространили информацию о новом романе Брэда Питта - актер влюбился в архитектора и дизайнера Нери Оксман, пару неоднократно видели вместе. Их притяжение легко объяснялось тем фактом, что у Питта и Оксман одно большое увлечение на двоих - архитектура.

Брэда Питта бросила новая возлюбленная


Однако на днях стало известно, что Нери нашла нового ухажера - теперь она встречается с финансистом и миллиардером Биллом Экманом.

Брэда Питта бросила новая возлюбленная


Так что голливудский актер, если его роман с Оксман и правда был, вновь свободен и может полностью сосредоточиться на бракоразводном процессе с Анджелиной Джоли - он продолжается уже почти два года.

Брэда Питта бросила новая возлюбленная


Брэда Питта бросила новая возлюбленная

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Ключевые слова: Брэд Питт, Анджелина Джоли, Нери Оксман

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Автор: Katarina

Автор фото: hellomagazine.com, cnn.com, welingelichtekringen.nl, elle.com

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