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Анна Курникова показала, как вместе с детьми болеет за сборную России

Сегодня, 03:19
Супруга певца Энрике Иглесиаса Анна Курникова выложила в сеть невероятное фото с малышом во время открытия Чемпионата мира по футболу в России.

Анна Курникова показала, как вместе с детьми болеет за сборную России
Совершенно фантастическое начало ЧМ-2018 по футболу, неожиданно обеспеченное грандиозной победой сборной России над Саудовской Аравией в матче открытия со счетом 5:0, видел весь мир. Футбольный праздник добрался и до Майами, где сейчас проживает российская теннисистка Анна Курникова. Напомним, что спортсменка и певец Энрике Иглесиас впервые стали родителями почти шесть месяцев назад. На свет появились очаровательные малыши Люси и Николас.

Анна Курникова показала, как вместе с детьми болеет за сборную России


Анна Курникова показала, как вместе с детьми болеет за сборную России


Анна Курникова показала, как вместе с детьми болеет за сборную России


Иглесиас, являющийся большим любителем футбола и другом самого известного футболиста мира Криштиану Роналду, заранее "готовил" детей к просмотру Чемпионата мира - фото с малышами, внимательно наблюдающими за событиями на поле, уже появлялось в звездном блоге.

Анна Курникова показала, как вместе с детьми болеет за сборную России


И вот свежий кадр - Анна и Николас, прижимающий плюшевый мяч с символикой мундиаля, наблюдают стартовый матч и болеют за Россию: "#Россия, #ЧемпионатМира2018, #РоссияВперед" - гласит комментарий Курниковой к снимку.

Анна Курникова показала, как вместе с детьми болеет за сборную России


Анна Курникова показала, как вместе с детьми болеет за сборную России


← Брэда Питта бросила новая возлюбленна...

Ключевые слова: Анна Курникова, Энрике Иглесиас, ЧМ-2018

Количество просмотров: 4 654
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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