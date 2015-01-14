Анна Курникова показала, как вместе с детьми болеет за сборную России

Совершенно фантастическое начало ЧМ-2018 по футболу, неожиданно обеспеченное грандиозной победой сборной России над Саудовской Аравией в матче открытия со счетом 5:0, видел весь мир. Футбольный праздник добрался и до Майами, где сейчас проживает российская теннисистка Анна Курникова. Напомним, что спортсменка и певец Энрике Иглесиас впервые стали родителями почти шесть месяцев назад. На свет появились очаровательные малыши Люси и Николас.Иглесиас, являющийся большим любителем футбола и другом самого известного футболиста мира Криштиану Роналду, заранее "готовил" детей к просмотру Чемпионата мира - фото с малышами, внимательно наблюдающими за событиями на поле, уже появлялось в звездном блоге.И вот свежий кадр - Анна и Николас, прижимающий плюшевый мяч с символикой мундиаля, наблюдают стартовый матч и болеют за Россию: "#Россия, #ЧемпионатМира2018, #РоссияВперед" - гласит комментарий Курниковой к снимку.