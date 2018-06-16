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Настасья Самбурская выказала негодование наглостью человека, который тайно снял ее на видео

Сегодня, 09:43
На днях Настасья Самбурская попала в неприятную ситуацию, когда обедала в ресторане с друзьями.

Настасья Самбурская выказала негодование наглостью человека, который тайно снял ее на видео
Один из посетителей ресторана в тайне снял ее на видео, причем Настасья в этот вечер была не накрашена и без уложенных волос. В конце ролика женщина позволила себе нелестное высказывание в адрес Самбурской.

Настасья Самбурская выказала негодование наглостью человека, который тайно снял ее на видео


«Как относиться к людям, у которых нет ощущения границ чужого личного пространства? Почему многие себе позволяют свинство - снимать человека на камеру без его ведома? Когда это прыщавые подростки делают весело, я еще могу понять. Но когда взрослые люди! Господа, ну ставьте себя на чужое место. Я и так социофоб, скоро вообще из дома перестану выходить. Это тяжело и неприятно, когда тебя за обезьяну принимают. Когда мероприятие - это одно, но когда сидишь в хорошем ресторане с друзьями, забившись в угол, но тебя и там тупоголовые умудряются запечатлеть», - возмутилась этим Настасья.

Стоит отметить, что голос за кадром позволила себе оскорбительно высказаться о работе Самбурской, заявив, что приближающаяся рекламная съемка звезды окажется провалом.

Настасья Самбурская выказала негодование наглостью человека, который тайно снял ее на видео

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Ключевые слова: Настасья Самбурская

Количество просмотров: 1 521
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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