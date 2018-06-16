Ирина Шейк тщательно скрывает свое интересное положение

Папарацци удалось снять Ирину в аэропорту города Ньюарк. На модели было надето свободное платье, которое не смогло скрыть заметно округлившийся живот знаменитости.Причем, как только Шейк увидела, что ее снимают, она сразу же поспешила закрыть живот плащом. Сама Ирина и ее возлюбленный Брэдли Купер пока никак не комментируют данную информацию.Напомним, что у пары подрастает дочь Лея, в которой родители души не чают.