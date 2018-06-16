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Анастасия Решетова и Алеся Кафельникова приняли участие в совместной фотосъемке

Сегодня, 10:18
В прошлом году модель Анастасия Решетова представила свой бренд под названием In Hype.

Анастасия Решетова и Алеся Кафельникова приняли участие в совместной фотосъемке
Модель решилась заострить свое внимание на куртках из кожи и денима, которые расписаны необычным образом. На днях прошла фотосессия новой коллекции, в которой приняла участие сама Анастасия и Алеся Кафельникова.

Анастасия Решетова и Алеся Кафельникова приняли участие в совместной фотосъемке


«Идея создания собственного бренда появилась довольно спонтанно. Я просто начала замечать, что многих людей интересует мой стиль одежды, некоторые следуют ему, кто-то его критикует, многие хотели бы выглядеть похожими на меня, интересуются брендами, которые я ношу.

Анастасия Решетова и Алеся Кафельникова приняли участие в совместной фотосъемке


Я подумала, почему бы не создать собственный, непохожий на остальные бренд. В нем должна присутствовать некая фишка, в принципе нам это удалось», — поведала в интервью Решетова.

Снимки получились довольно провокационными, на них девушки обнимают молодого человека.

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Ключевые слова: Анастасия Решетова, Алеся Кафельникова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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