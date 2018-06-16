Анастасия Решетова и Алеся Кафельникова приняли участие в совместной фотосъемке

Модель решилась заострить свое внимание на куртках из кожи и денима, которые расписаны необычным образом. На днях прошла фотосессия новой коллекции, в которой приняла участие сама Анастасия и Алеся Кафельникова.«Идея создания собственного бренда появилась довольно спонтанно. Я просто начала замечать, что многих людей интересует мой стиль одежды, некоторые следуют ему, кто-то его критикует, многие хотели бы выглядеть похожими на меня, интересуются брендами, которые я ношу.Я подумала, почему бы не создать собственный, непохожий на остальные бренд. В нем должна присутствовать некая фишка, в принципе нам это удалось», — поведала в интервью Решетова.Снимки получились довольно провокационными, на них девушки обнимают молодого человека.