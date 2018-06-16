Анастасия Решетова и Алеся Кафельникова приняли участие в совместной фотосъемке

«Идея создания собственного бренда появилась довольно спонтанно. Я просто начала замечать, что многих людей интересует мой стиль одежды, некоторые следуют ему, кто-то его критикует, многие хотели бы выглядеть похожими на меня, интересуются брендами, которые я ношу.
Я подумала, почему бы не создать собственный, непохожий на остальные бренд. В нем должна присутствовать некая фишка, в принципе нам это удалось», — поведала в интервью Решетова.
Снимки получились довольно провокационными, на них девушки обнимают молодого человека.