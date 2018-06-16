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Билли Боб Торнтон откровенно рассказал о причинах развода с Анджелиной Джоли

Сегодня, 10:23
Несколько дней назад бывший муж знаменитой актрисы Анджелины Джоли 62-летний Билли Боб Торнтон дал откровенное интервью.

Билли Боб Торнтон откровенно рассказал о причинах развода с Анджелиной Джоли
В ходе беседы мужчина затронул тему отношений с Анджелиной. По мнению Билли, тот период его жизни был самым прекрасным. У журналиста появился встречный вопрос, почему же тогда их брак распался.

Билли Боб Торнтон откровенно рассказал о причинах развода с Анджелиной Джоли


«Все из-за разного стиля жизни. Энджи всегда была открыта миру, а вот я страдал агорафобией», — заявил Билли.

Стоит отметить, что Анджелина сыграла свадьбу с Билли Бобом Торнтон в 2000 году, но их брак продержался только три года.

Билли Боб Торнтон откровенно рассказал о причинах развода с Анджелиной Джоли

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Ключевые слова: Анджелина Джоли

Количество просмотров: 3 484
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA, Hello

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