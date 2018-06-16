Билли Боб Торнтон откровенно рассказал о причинах развода с Анджелиной Джоли

В ходе беседы мужчина затронул тему отношений с Анджелиной. По мнению Билли, тот период его жизни был самым прекрасным. У журналиста появился встречный вопрос, почему же тогда их брак распался.
«Все из-за разного стиля жизни. Энджи всегда была открыта миру, а вот я страдал агорафобией», — заявил Билли.
Стоит отметить, что Анджелина сыграла свадьбу с Билли Бобом Торнтон в 2000 году, но их брак продержался только три года.
Ключевые слова: Анджелина Джоли
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, GRAZIA, Hello
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