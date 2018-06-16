"Воздушное" фото Натальи Ионовой (Глюкоза) восхитило ее поклонников

На снимке исполнительница позирует возле машины, причем создался эффект, как будто она парит в воздухе. Эффектности снимку придало легкое белое платье Натальи, которое развивается на ветру.«Сегодня начинается Чемпионат мира, так что всем советую научиться летать, чтоб не застрять на перекрытых улицах. Ну, или пересесть на метро», — подписала фото Ионова.Некоторые фолловеры посчитали, что певица воспользовалась фотошопом, другие же заметили, что Наталья одной ногой касается машины, и ей просто удалось ловко удержаться за край автомобиля.