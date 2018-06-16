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"Воздушное" фото Натальи Ионовой (Глюкоза) восхитило ее поклонников

Сегодня, 10:30
Недавно в микроблоге популярной певицы Натальи Ионовой, которая выступает под псевдонимом Глюкоза, появилась фотография, которая произвела фурор среди ее подписчиков.

"Воздушное" фото Натальи Ионовой (Глюкоза) восхитило ее поклонников
На снимке исполнительница позирует возле машины, причем создался эффект, как будто она парит в воздухе. Эффектности снимку придало легкое белое платье Натальи, которое развивается на ветру.

"Воздушное" фото Натальи Ионовой (Глюкоза) восхитило ее поклонников


«Сегодня начинается Чемпионат мира, так что всем советую научиться летать, чтоб не застрять на перекрытых улицах. Ну, или пересесть на метро», — подписала фото Ионова.

Некоторые фолловеры посчитали, что певица воспользовалась фотошопом, другие же заметили, что Наталья одной ногой касается машины, и ей просто удалось ловко удержаться за край автомобиля.

"Воздушное" фото Натальи Ионовой (Глюкоза) восхитило ее поклонников

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Ключевые слова: Наташа Ионова

Количество просмотров: 1 781
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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