Сергей Жуков опубликовал пикантный снимок своей супруги

На снимке женщина лежит с ружьем в руках спиной к камере, причем на Регине лишь кружевные трусики. Под фотографией Сергей написал пост, в котором обратился к супруге с трогательными словами."Я лелею каждую секундочку, что ты со мной... я ловлю каждое твое слово, я завидую, какая ты стала сильная, деловая, работоспособная, я восхищаюсь тем, как ты за счет только своих внутренних удивительных сил успеваешь помочь нам, каждому в нашей семье, - признается Жуков. – В такие моменты я уже начинаю выпадать в осадок. Я не хочу чтобы ты чувствовала мою слабость и беспомощность в эти моменты, это как у Варваров, ты слаб - тебя сразу меняют или хотят свергнуть... Я хочу всегда быть тебе примером с большой буквы, чтобы ты, говорила: « Боже, разве есть хоть что то, что ему неподвластно?» Таким человеком могу быть только Я и я таким буду! И пока ты там отстирываешь кровь с моих опаленных успехами дальних походов доспехов, параллельно зашивая концертные штаны Мирошки из садика, не забыв при этом собрать перекусить старшим детям в театр, я тихонько точу свой волшебный меч, чтобы, взяв тебя за руку, и собрав всю нашу семью, проскользнуть в новый этап нашей жизни. Спасибо тебе за все, моя жена и моя семья!"Напомним, что супруги воспитывают троих детей, девятилетнюю Нику, семилетнего Энджела и трехлетнего Мирона.