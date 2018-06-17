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Сергей Жуков опубликовал пикантный снимок своей супруги

Сегодня, 11:47
Недавно в микроблоге певца Сергея Жукова появилась неожиданная фотография, на которой запечатлена его жена Регина Бурд.

Сергей Жуков опубликовал пикантный снимок своей супруги
На снимке женщина лежит с ружьем в руках спиной к камере, причем на Регине лишь кружевные трусики. Под фотографией Сергей написал пост, в котором обратился к супруге с трогательными словами.

Сергей Жуков опубликовал пикантный снимок своей супруги


"Я лелею каждую секундочку, что ты со мной... я ловлю каждое твое слово, я завидую, какая ты стала сильная, деловая, работоспособная, я восхищаюсь тем, как ты за счет только своих внутренних удивительных сил успеваешь помочь нам, каждому в нашей семье, - признается Жуков. – В такие моменты я уже начинаю выпадать в осадок. Я не хочу чтобы ты чувствовала мою слабость и беспомощность в эти моменты, это как у Варваров, ты слаб - тебя сразу меняют или хотят свергнуть... Я хочу всегда быть тебе примером с большой буквы, чтобы ты, говорила: « Боже, разве есть хоть что то, что ему неподвластно?» Таким человеком могу быть только Я и я таким буду! И пока ты там отстирываешь кровь с моих опаленных успехами дальних походов доспехов, параллельно зашивая концертные штаны Мирошки из садика, не забыв при этом собрать перекусить старшим детям в театр, я тихонько точу свой волшебный меч, чтобы, взяв тебя за руку, и собрав всю нашу семью, проскользнуть в новый этап нашей жизни. Спасибо тебе за все, моя жена и моя семья!"

Напомним, что супруги воспитывают троих детей, девятилетнюю Нику, семилетнего Энджела и трехлетнего Мирона.

Сергей Жуков опубликовал пикантный снимок своей супруги

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Ключевые слова: Сергей Жуков

Количество просмотров: 3 003
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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