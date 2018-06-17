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Наталья Ионова (Глюкоза) была трудным подростком

Сегодня, 12:33
Популярная певица Наталья Ионова, которая выступает под псевдонимом Глюкоза, пришла на передачу Сергея Майорова "Однажды".

Наталья Ионова (Глюкоза) была трудным подростком
В беседе с ведущим исполнительница была максимально откровенна. Она вспомнила о своем непростом детстве и юности. По признанию самой Натальи, она была трудным подростком.

Наталья Ионова (Глюкоза) была трудным подростком


«Мы выросли в подъезде, на корточках у батареи. Я помню, как мы все тусили в подъезде, и там какие-то пьяные, и все мы там до часу ночи. У меня половину друзей посадили, убили. У нас весь подъезд «употреблял», - заявила артистка.

Но все изменилось после знакомства с продюсером Максимом Фадеевым, который смог раскрыть талант Ионовой.

Наталья Ионова (Глюкоза) была трудным подростком

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Ключевые слова: Наталья Ионова

Количество просмотров: 3 094
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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