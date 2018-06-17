Наталья Ионова (Глюкоза) была трудным подростком

В беседе с ведущим исполнительница была максимально откровенна. Она вспомнила о своем непростом детстве и юности. По признанию самой Натальи, она была трудным подростком.«Мы выросли в подъезде, на корточках у батареи. Я помню, как мы все тусили в подъезде, и там какие-то пьяные, и все мы там до часу ночи. У меня половину друзей посадили, убили. У нас весь подъезд «употреблял», - заявила артистка.Но все изменилось после знакомства с продюсером Максимом Фадеевым, который смог раскрыть талант Ионовой.