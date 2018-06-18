Но на снимках Сергей выглядит по-настоящему счастливым и с удовольствием позирует перед камерой.
Сергей Шнуров веселится с полуобнаженными девушками после расставания с супругой
Сегодня, 08:06
Некоторое время назад солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров отправился во Францию, где проходит главная гонка мира "24 часа Ле-Мана".
Теперь же исполнитель с удовольствием делится со своими поклонниками фотографиями из Франции. Причем можно заметить, что артист проводит время в компании полуобнаженных красоток. По мнению фанатов, таким образом Шнуров пытается забыть свою экс-супругу Матильду, с которой недавно оформил развод.
Но на снимках Сергей выглядит по-настоящему счастливым и с удовольствием позирует перед камерой.
Но на снимках Сергей выглядит по-настоящему счастливым и с удовольствием позирует перед камерой.
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Ключевые слова: Сергей Шнуров
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Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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