Сергей Шнуров веселится с полуобнаженными девушками после расставания с супругой

Теперь же исполнитель с удовольствием делится со своими поклонниками фотографиями из Франции. Причем можно заметить, что артист проводит время в компании полуобнаженных красоток. По мнению фанатов, таким образом Шнуров пытается забыть свою экс-супругу Матильду, с которой недавно оформил развод.Но на снимках Сергей выглядит по-настоящему счастливым и с удовольствием позирует перед камерой.