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Сергей Шнуров веселится с полуобнаженными девушками после расставания с супругой

Сегодня, 08:06
Некоторое время назад солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров отправился во Францию, где проходит главная гонка мира "24 часа Ле-Мана".

Сергей Шнуров веселится с полуобнаженными девушками после расставания с супругой
Теперь же исполнитель с удовольствием делится со своими поклонниками фотографиями из Франции. Причем можно заметить, что артист проводит время в компании полуобнаженных красоток. По мнению фанатов, таким образом Шнуров пытается забыть свою экс-супругу Матильду, с которой недавно оформил развод.

Сергей Шнуров веселится с полуобнаженными девушками после расставания с супругой


Но на снимках Сергей выглядит по-настоящему счастливым и с удовольствием позирует перед камерой.

Сергей Шнуров веселится с полуобнаженными девушками после расставания с супругой

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Ключевые слова: Сергей Шнуров

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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