Рита Дакота назвала супруга лучшим отцом в мире

На днях Рита решила затронуть тему своего сложного детства, назвав отца худшим родителем в мире. При этом она рассказала о том, какой же у нее замечательный супруг, и как же повезло их дочери Мие.«Я росла в семье с самым ужасным отцом во вселенной. Вот попробуйте представить себе список всех самых ужасных качеств анти-папы, например от героина до тюрьмы, от семейного насилия до полнейшей безучастности в жизни ребенка. И я всегда мечтала, что папой моего ребёнка будет красивый, добрый, заботливый принц, я просто молилась об этом. И вот я выросла, у меня есть муж и дочь, и я вдруг обнаруживаю себя в той самой точке, где мои детские мечты стали реальностью.Я не знаю, чем заслужила это, но Влад не только самый лучший папа для Мии, но и впервые в жизни — настоящий мужчина для меня, когда и я чувствую себя маленькой, «на ручках» у большого надёжного человека, чувствую то самое мужское плечо. Сегодня день отца. И я хочу, чтобы каждый мужчина на земле был хорошим папой, или вообще не имел детей никогда. А это мое самое любимое в мире видео. Мечтаю, чтобы она всю жизнь так на него смотрела», — заявила исполнительница.Напомним, звездные супруги впервые стали родителями в октябре прошлого года.