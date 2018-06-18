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Рита Дакота назвала супруга лучшим отцом в мире

Сегодня, 11:26
Выпускники "Фабрики звезд" Влад Соколовский и Рита Дакота являются активным пользователями Сети, они активно обновляют свои микроблоги в Инстаграм.

Рита Дакота назвала супруга лучшим отцом в мире
На днях Рита решила затронуть тему своего сложного детства, назвав отца худшим родителем в мире. При этом она рассказала о том, какой же у нее замечательный супруг, и как же повезло их дочери Мие.

Рита Дакота назвала супруга лучшим отцом в мире


«Я росла в семье с самым ужасным отцом во вселенной. Вот попробуйте представить себе список всех самых ужасных качеств анти-папы, например от героина до тюрьмы, от семейного насилия до полнейшей безучастности в жизни ребенка. И я всегда мечтала, что папой моего ребёнка будет красивый, добрый, заботливый принц, я просто молилась об этом. И вот я выросла, у меня есть муж и дочь, и я вдруг обнаруживаю себя в той самой точке, где мои детские мечты стали реальностью.

Рита Дакота назвала супруга лучшим отцом в мире


Я не знаю, чем заслужила это, но Влад не только самый лучший папа для Мии, но и впервые в жизни — настоящий мужчина для меня, когда и я чувствую себя маленькой, «на ручках» у большого надёжного человека, чувствую то самое мужское плечо. Сегодня день отца. И я хочу, чтобы каждый мужчина на земле был хорошим папой, или вообще не имел детей никогда. А это мое самое любимое в мире видео. Мечтаю, чтобы она всю жизнь так на него смотрела», — заявила исполнительница.

Напомним, звездные супруги впервые стали родителями в октябре прошлого года.

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Ключевые слова: Рита Дакота, Влад Соколовский

Количество просмотров: 2 327
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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